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Dolar/TL, 5,98 seviyesinde seyrediyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 11:01 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,98 seviyesinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 5,9805'ten işlem görüyor.

Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı belirsizliklere paralel artan dolar talebiyle cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 5,9814'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 5,9805'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,6240'tan, sterlin/TL yüzde 0,5 düşüşle 7,8650'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1073'ten, sterlin/dolar ise yüzde 0,3 azalışla 1,3145'ten işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Suriye'de artan gerilimin de dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6 seviyesinin psikolojik açıdan önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,95'in destek konumuna geldiğini söyledi.

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