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Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.11.2020 23:33 | Son Güncelleme

Dolar/TL kuru haftaya rekorla başlayarak 8 TL'nin üzerine çıktı.

Dolar/TL kuru 8 TL'nin üzerinde

Dolar/TL kurunda tarihi bir rekor daha kırıldı. Haftanın ilk gününde Amerikan doları 8,05'ten işlem gördü. Euro/TL kurunda ise 9,5 TL değeri aşıldı.

Geçen hafta perşembe günü Merkez Bankası'nın beklentilerin aksine faizleri sabit tutması TL'de değer kaybına yol açmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararını açıklamasının ardından TL yüzde 1,6 oranında değer kaybederek tarihin en düşük seviyesine gerilemişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bırakmıştı.

TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına ve para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdiği bildirilmişti.

Duyuruda, küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyallerinin gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin devam ettiği belirtildi.

Bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybeden Türk Lirası 2020 içerisinde en fazla değer kaybeden para birimleri arasında yer alıyor.

dpa,Reuters,DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe


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