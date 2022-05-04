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Domates ve sebze fiyatlarında 7 yılın rekoru! Yüzde 200'e dayandı

04.05.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlar, sebze ve meyve fiyatlarını son 7 yılın zirvesine taşıdı. Antalya Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada nisan ayında domates fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 198 arttı. Bu artış son 7 yılın nisan ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu. Sebze miktar endeksindeki yüzde 8,15’lik azalışa karşılık fiyat endeksi ise yüzde 154,05 arttı

Domates ve sebze fiyatlarında 7 yılın rekoru! Yüzde 200'e dayandı

Türkiye’de enflasyon yüzde 61’i aşarken meyve ve sebzede önemli üretim merkezlerinden biri olan Antalya’dan kötü bir haber geldi. Antalya Ticaret Borsası (ATB), nisan ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksini açıkladı. Nisan ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 42,40 ve sebzede yüzde 40.68 artarken, meyvede ise yüzde 29,66 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) ise domateste yüzde 7.02, sebzede yüzde 8.15 ve meyvede ise yüzde 14.55 azaldı.

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Söz konusu dönemde miktar endeksleri domates ve sebzede aylık olarak rekor artış gösterirken, yıllıkta ortalama bir azalış yaşandı. Meyve işlem miktarı endeksi ise aylık olarak rekor geriledi. Yıllık değişimde de ortalama bir azalış gözlemlendi.

DOMATESTE SON 7 YILIN AÇIK ARA EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI

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Fiyat endekslerine bakıldığında domates, geçen yılın nisan ayına göre (yıllık) yüzde 198,72 artarken, bu artış son 7 yılın nisan ayı, açık ara yükseliş rekoru oldu. Nisan ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde sebze miktar endeksindeki yüzde 8,15’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 154,05 arttı. Bu artış, son 7 yılın en yüksek nisan ayı artışı olarak kayda geçti. Meyve miktar endeksindeki yıllık yüzde 14,55’lik azalışa karşılık, fiyat endeksi yüzde 70,15 artış gösterdi. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, nisan ayında yüzde 42,40 artarken, işlem fiyatı endeksi ise aylık yüzde 7,64 arttı. Son 4 yılın nisan ayları endekslerinde miktarda, rekor artış yaşanırken, fiyatta ortalama artış gerçekleşti.

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Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Nisan ayında yüzde 40,68 artarken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 8,01 azaldı.

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MEYVE İŞLEM ENDEKSİ

Son 4 yılın nisan ayları dikkate alındığında sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında gerçekleşti.
Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, nisan ayında yüzde 29.66 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 44.07 artış gösterdi. Son dört yılın nisan ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, miktarda rekor azalış ve fiyatta ise rekor artış olarak gerçekleşti.

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