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Domuz eti yedirdikleri yetmedi şimdi de gramaj oyunuyla kandırıyorlar! Zam yapmıyor gibi görünmek için o yönteme başvuruyorlar

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
09.10.2024 16:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarını ifşalamaya devam ediyor. Vatandaşlara domuz eti yediren firmalar tek tek açıklanırken, bu defa da bazı şirketlerin gramaj oyunu yaptığı ortaya çıktı. Şirketlerin başvurduğu bu yöntemle tüketici hem kandırılıyor ve hem de tuzağa düşürülüyor. Fiyatları yükseltmiyor gibi görünen şirketler 'özel gramaj' ibaresiyle vatandaşları kandırıyorlar.

Domuz eti yedirdikleri yetmedi şimdi de gramaj oyunuyla kandırıyorlar! Zam yapmıyor gibi görünmek için o yönteme başvuruyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internetten günlük olarak yayınlanırken, bazı firmaların da ürünlerinde gramaj oyunu yaptıkları ortaya çıktı.

GRAMAJ OYUNU

Ekol TV'de yer alan habere göre, fiyatları yükseltmiyor gibi görünen şirketlerin, büyük bir kurnazlık yaparak ürünlerin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.

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ÜNLÜ FİRMALAR DA VAR

Ünlü firmaların da yer aldığı bu hileyle tüketici kandırılırken, bazı ürünlerde de "özel gramaj" ibaresinin yazılı olduğu görüldü.

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"GRAMAJ STANDARDI GETİRİLMELİ"

Konuyu değerlendiren uzman isim, "Özel gramaj derken neyi anlatmak istiyorlar? Tamamen satışı artırmak amaçlı. Tüketicinin dikkatini çekmeye yönelik bir ambalaj hilesi. Satışa sunulan gıda ürünlerinde mutlaka bir gramaj standardı getirilmesi lazım"" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı market gıda
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