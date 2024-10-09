Domuz eti yedirdikleri yetmedi şimdi de gramaj oyunuyla kandırıyorlar! Zam yapmıyor gibi görünmek için o yönteme başvuruyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığıyla oynayan o işletmeleri ifşa etmeye devam ediyor. Taklit ve tağşiş yapan firmalar ve ürünleri internetten günlük olarak yayınlanırken, bazı firmaların da ürünlerinde gramaj oyunu yaptıkları ortaya çıktı.

GRAMAJ OYUNU

Ekol TV'de yer alan habere göre, fiyatları yükseltmiyor gibi görünen şirketlerin, büyük bir kurnazlık yaparak ürünlerin gramajını düşürdüğü ortaya çıktı.

ÜNLÜ FİRMALAR DA VAR

Ünlü firmaların da yer aldığı bu hileyle tüketici kandırılırken, bazı ürünlerde de "özel gramaj" ibaresinin yazılı olduğu görüldü.

"GRAMAJ STANDARDI GETİRİLMELİ"

Konuyu değerlendiren uzman isim, "Özel gramaj derken neyi anlatmak istiyorlar? Tamamen satışı artırmak amaçlı. Tüketicinin dikkatini çekmeye yönelik bir ambalaj hilesi. Satışa sunulan gıda ürünlerinde mutlaka bir gramaj standardı getirilmesi lazım"" dedi.