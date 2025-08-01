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Donald Trump ağzını bozdu! Öyle sert sözler söyledi ki...

ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilim sürüyor. Trump'ın Powell hakkında açıklamaları piyasaları etkilerken son sözleri şaşırttı. Geçtiğimiz Çarşamba Fed'in faizi sabit tutmasının ardından Trump, Powell için 'inatçı moron' sözlerini kullandı.

Donald Trump ağzını bozdu! Öyle sert sözler söyledi ki...
Ezgi Sivritepe

Amerika Merkez Bankası Çarşamba günü politika faizini 4,25-4,50 bandında sabit tutu. Fed'in, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek beşinci kez üst üste sabit bırakması Donald Trump'ın sert sözler sarf etmesine neden oldu.

Donald Trump ağzını bozdu! Öyle sert sözler söyledi ki... 1

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ VAR MI?

Powell, Çarşamba günü verdiği mesajda, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız" sözlerini kullanmıştı.

Donald Trump ağzını bozdu! Öyle sert sözler söyledi ki... 2

TRUMP'TAN SERT SÖZLER

Trump ise Powell'a yönelik sert söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Powell için 'inatçı moron' ifadesini kullandı.
Trump, Powell'ın hemen faizlerde önemli ölçüde indirim yapması çağrısında bulundu. Trump, faizlerin indirilmemesi durumunda Fed Yönetim Kurulu'nun kontrolü ele alması gerektiğine de işaret etti.

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Fed Donald Trump Jerome Powell amerika birleşik devletleri
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