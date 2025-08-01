Donald Trump ağzını bozdu! Öyle sert sözler söyledi ki...

Amerika Merkez Bankası Çarşamba günü politika faizini 4,25-4,50 bandında sabit tutu. Fed'in, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek beşinci kez üst üste sabit bırakması Donald Trump'ın sert sözler sarf etmesine neden oldu.

EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ VAR MI?

Powell, Çarşamba günü verdiği mesajda, "Eylül ayı hakkında herhangi bir karar almadık. Bu tür kararları önceden vermiyoruz. Eylül toplantısında kararımızı verirken, o zamana kadar elde edeceğimiz bilgileri ve diğer tüm verileri dikkate alacağız" sözlerini kullanmıştı.

TRUMP'TAN SERT SÖZLER

Trump ise Powell'a yönelik sert söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Powell için 'inatçı moron' ifadesini kullandı.

Trump, Powell'ın hemen faizlerde önemli ölçüde indirim yapması çağrısında bulundu. Trump, faizlerin indirilmemesi durumunda Fed Yönetim Kurulu'nun kontrolü ele alması gerektiğine de işaret etti.