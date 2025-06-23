Donald Trump'tan petrol fiyatları açıklaması: 'Düşmanı güçlendiriyorsunuz'

Petrol fiyatları, ABD'nin hafta sonu İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından Ocak ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent petrol yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise yüzde 2,56’lık artışla 75,73 dolara çıktı.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM YÜKSELDİ

Fiyatlardaki bu tırmanış, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın ana nükleer altyapısını hedef aldıklarını duyurmasıyla hız kazandı. Trump’ın bu açıklamaları, İsrail’in saldırısıyla birlikte bölgede çatışmanın daha da büyümesine yol açtı. Tahran ise misilleme sözü vererek tansiyonu daha da yükseltti.

Enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip olan İran, OPEC içinde üçüncü büyük üretici konumunda. Uzmanlar, İran’ın karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimaline karşı temkinli. Söz konusu boğazdan, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si gerçekleşiyor. Böyle bir gelişme, fiyatlarda sert ve ani artışlara neden olabilir.ICE borsasında işlem gören vadeli Brent petrolü, yüzde 1,92’lik yükselişle 78,49 doları test ederken, WTI tipi petrol Asya seanslarında yüzde 2 değer kazanarak 75,34 dolara kadar çıktı. Goldman Sachs analistleri, saldırının ardından şimdilik ciddi bir arz kesintisi beklemediklerini, ancak “arz şoku” riskinin ciddi oranda arttığını vurguladı.



Teknik analizlere göre, Brent petrolünün 78,60 dolarlık direnç seviyesini aşması durumunda sırasıyla 79,60 ve 80,27 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

TRUMP'TAN PETROL AÇIKLAMASI

Petrol fiyatlarında yaşanan bu gerilimin ardından ABD Başkanı Donald Trumo, Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Başkan Trump, petrol fiyatları için şu sözleri kullandı:

"Herkes, petrol fiyatlarını düşürsün. İzliyorum! Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Yapmayın!"

ENERJİ BAKANLIĞI'NA ACİL TALİMAT VERİLDİ

Trump paylaşımında ayrıca ABD Enerji Bakanlığı’na yönelik olarak, ""Sondaj, bebeğim, sondaj! Yani şimdi!"" ifadelerini kullanarak ülkedeki petrol üretiminin artırılması gerektiğini vurguladı.