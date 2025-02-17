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'Döner dürüm yazacağız hepsinin fiyatını göreceğiz' Marketlerden sonra sıra restoranlarda! 'Büyük kolaylık'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 15:10
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı market fiyatları ile ilgili olarak harekete geçmiş ve vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabilecekleri internet sitesini duyurmuştu. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır benzer bir uygulamanın restoran fiyatları için de yapılabileceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili konuşan TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu "Henüz ayrıntıları bilmiyoruz. Ama büyük bir kolaylık" dedi.

'Döner dürüm yazacağız hepsinin fiyatını göreceğiz' Marketlerden sonra sıra restoranlarda! 'Büyük kolaylık'

Vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabildikleri "marketfiyati.org.tr" adlı internet sitesi duyurulmuştu. İlk gün, market fiyatlarını karşılaştırmak isteyen binlerce vatandaş, siteye akın etmişti. Bu önemli uygulamanın ardından Bakan Kacır, katıldığı canlı yayında restoranlarla ilgili de benzer bir adım atılabileceğini söylemişti. TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan da değerlendirme geldi.

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MARKET FİYATLARI TEK BİR SİTEDE KARŞILAŞTIRILABİLİYOR

Vatandaşların ürün fiyatlarını karşılaştırabildiği internet sitesiyle meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım malzemelerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatı anlık karşılaştırılabiliyor. Sitede 50 bine yakın ürüne ilişkin bilgiler yer alıyor. "Market Fiyatı Mobil Uygulaması"nın da yakında erişime açılması planlanıyor.

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Merkez Bankası ile TÜBİTAK'ın birlikte yürüttüğü proje kapsamında geliştirilen siteyle A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK'un verileri TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarılıyor. Merkez, geliştirdiği metotlar ve algoritmalarla gelen aykırı değerleri temizleyerek, veri kalitesini artırıyor. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamalarıyla paylaşılarak anlık yayımlanıyor. (AA)

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"RESTORANLARLA İLGİLİ DE BÖYLE BİR ADIM ATILABİLİR"

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, benzer bir uygulamanın restoranlar için de hayata geçirilebileceğini söyledi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Kacır, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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Bunun tek başına enflasyonu düşürecek bir olay olmadığını vurgulayan Kacır, "Bu adımlar adil ve rekabete imkan tanıyan adımlar, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Vatandaşımızın beklentisini sağlayacak adımlar atacağız" dedi.

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"HAYATA GEÇİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN UYGULAMANIN ŞÖYLE BİR AVANTAJI VAR"

Diğer yandan Ekol TV canlı yayınında market fiyatlarının karşılaştırılması ve restoranlar için de benzer bir uygulamanın gelmesi durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bunun TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

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"Güzel gelişmeler bunlar. Menüler internette şu anda kendi sitelerinde paylaşılıyor. Örneğin; A, B, C, D, E firmalarından döner dürüm alacağım. Kimisi gramajıyla oynuyordu, kimi fiyatlarıyla. Şimdi Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenlemeyle gramajına kadar yazılmasını zorunlu hale getirdi, aynı zamanda mekanların dışında da fiyat listesi olacak. Yani içeri girdiniz siz kız arkadaşınızla, nişanlınızla, orada fahiş fiyatı görüp de hadi çıkalım diyemezsiniz, mahçup olursunuz. O dışarıda fiyat listesi de olacak, gramajı da yazılacak. Yani ucuz gördüğünüz yere girip de başka yerde 100 gram koydukları döner etini veya köfteyi, hamburger köftesini orada 50 gramla karşılaşma sürpriziniz de olmayacak.

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Şimdi bu uygulama yani düşünülen hayata geçirilmesi düşünülen uygulamanın şöyle bir avantajı var; bu çok önemli, A, B, C, D firması bunlar muhtemelen belli sayıda mağaza zinciri olan restoranlar olacak, hani ünlü markalar var ya dünyanın her yerinde hamburger satar, pizza satar, tavuk ürünleri satar, bu restoranlar dahil olacak benim kanaatimce. Henüz ayrıntıları bilmiyoruz. Ama biz bir döner dürüm aradığımız zaman tek bir siteye gireceğiz. Döner dürüm yazacağız o belli sayıda mağazası örneğin 50'den fazla şubesi olan veya biz çiğköfte dürüm alacağız 100 gramlık, onu yazacağız, hepsinin fiyatını o anda göreceğiz karşımızda. Böyle büyük bir kolaylık.

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"BÜYÜK BİR KOLAYLIK"

Öbür türlü ne yapıyorduk? A firmasına gir hamburgeri kaç grammış, kaç liraymış, B firmasına gir, C firmasına gir, bu tüketiciyi yoruyordu tabii. Pratikte de yapılamayacak bir şeydi. Her ne kadar kapılarında asılıysa da şimdi artık kapılarına gitmeden hangi restorana gidelim onu göreceğiz. Pizza alacağız, birkaç tane zincir pizzacı var, o pizzacıları elbette ki gidip tek tek aramaktansa gireceğiz orta boy pizza diyeceğiz, gramajdan fiyatına kadar hepsi bütün zincir olanlar özellikle zincir olanlar karşımıza çıkacak. Büyük bir kolaylık.

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"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, BUNLARA NİYE İHTİYAÇ DUYULDU?"

Fakat üzülerek söylüyorum bunlara niye ihtiyaç duyuldu, fırsatçılık niye yapıldı, bunun temelinde ne var? Temelinde bir defa ahlak erozyonu var. Biz ahilik anlayışının çıktığı dünyadaki ender ülkelerden, milletlerden biriyiz. Kış aylarında yaban hayvanlarına yiyecek veren, şimdi birbirimizi gözünü çıkarır gibi tenceresine el uzatıyoruz, yediği yemekten çalıyorsak ben buna ahlak erozyonu diyorum. İstisnalar asla alınmasınlar, onlar başımızın tacı. İşini düzgün yapan, kalitesinden ödün vermeyen, gramaj hilelerine kaçmayanlar... Ki onlarla ilgili de tedbirler alındı, o tedbirler alınmadan da bu işler oluyordu. Nasıl oluyordu? Pazarda 2 kilo elma diyorduk, adam 2 kiloyu tartıyor, bir tane de küçük elma ekliyordu ne olur ne olmaz diye. Bizim esnafımız böyle bir esnaf. Yani düşünebiliyor musunuz, bir tane fazladan koyayım, aman terazi biraz fazla dursun... Öyle bir noktaya geldik ki onlar tartılan, ürün konulan terazinin altına herhalde zamkla parça yapıştıracaklar ki 2 kilo yerine 1 kilo 800 gram versinler ama 2 kilo gibi gözüksün diye. Ona ahlak erozyonu dedim ben. Bu işi yapanlar üzerlerine alınsınlar, işini doğru yapanlar başımızın tacı, üzerilerine alınmasınlar"

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Anahtar Kelimeler:
restoran market fiyat
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