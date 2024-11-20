Döner, hamburger, iskender... Bakanlık hepsine yazı gönderdi: Fiyat listesine bunu eklemeyen cezayı yiyecek

Geçtiğimiz dönemde işletmelere girişte fiyat yazma zorunluluğu gelmişti. Bu sayede tüketicinin girdiği bir işletmeda sürpriz fiyatla karşılaşılmasının önüne geçilmişti. Aynı konuyla ilgili bir düzenlenme daha geldi.

FİYAT LİSTESİNE EKLENECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı, vatandaşın en çok tercih ettiği ürünlerden olan döner, iskender ve hamburgerde kullanılan etin gramajına da fiyat listesinde yer verilmesini istedi. Bakanlığın, esnaf odalarına gönderdiği yazıda, lokanta, restoran gibi işletmelerde, aynı türden ürünün farklı usul ve ölçüler ile farklı fiyatlardan sunulduğu durumlarda, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin gramaj bilgilerinin yer almaması sebebiyle tüketici tarafından fiyat karşılaştırılması yapılamadığı belirtildi.

LİSTENİN BAŞINDA DÖNER VE HAMBURGER VAR

Bu konuda çok sayıda şikâyet geldiğine dikkat çekilirken gerek hızlı servis edilmesi gerekse de ekonomik olmalarından dolayı tüketici tarafından en fazla tercih edilen ürünlerin başında döner ve hamburgerin geldiği hatırlatıldı.

HEPSİNİN FİYATI FARKLI

Son dönemde lokanta ve büfe zincirleri gibi işletmelerce, geleneksel satış yöntemi olarak, ağırlığı ölçülerek satışa sunulması gereken dönerin, ‘Döner sandviç, ekmek arası döner, dürüm döner, servis döner’ gibi isimler altında farklı fiyatlarla satıldığı vurgulandı. İskender ve hamburgerin ise farklı porsiyonlarda, farklı fiyatlarla satılması sebebiyle, ‘döner, İskender ve hamburger’ satışında tüketicinin eksik bilgilendirildiği ifade edildi.

FİYATLA BİRLİKTE GRAMAJ DA YAZACAK

Tüketicilerin mağduriyetinin önüne geçilmesi için bu yiyeceklerle ilgili olarak, tarife ve fiyat listelerinde ürünlerin ayırıcı özelliği olarak gramaj bilgilerinin de yer alması istendi. Denetimler sırasında fiyat listesinde bu bilgilerin eksikliğinin tespiti hâlinde idari para cezası uygulanacak.