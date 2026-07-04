Döner krizi ülkeyi karıştırdı! İçinden kuzu eti hariç her şey çıktı

İngiltere'nin önde gelen döner üreticilerinden Kısmet Kebabs, ülke tarihinin en büyük gıda krizinin aktörü olarak ülkeyi karıştırdı. Kısmet Kebabs isimli şirket geçen ay "çoğunlukla deri ve yağdan oluşan" kuzu eti sattıkları gerekçesiyle 30 milyon TL para cezasına çarptırılırken, döner kebap tedarikçisinin ürünlerinden çıkanlar da krizi derinleştirdi.

"AT ETİ KRİZİNE BENZİYOR"

Milyonlarca İngiliz'in koyun etinden yapılan kebap adı altında birçok farklı ürünü yediği ortaya çıktı. İngiliz medyasının, "at eti krizine benziyor" sözleriyle anlattığı olayda, tedarikçinin "yüzde 70 kuzu" olarak tanıttığı döner etinin aslında "yüzde 10'dan az koyun" olduğu tespit edildi.

Kismet Kebabs, İngiltere'nin en büyük üreticilerinden biri olarak bilinirken şirketin haftada "100 tondan fazla" üretim yaptığı belirtiliyor.

Şirket, 2021 yılına dayanan ve yaklaşık 6 milyon sterlin kazanç sağladığı tahmin edilen bir dolandırıcılığı itiraf ettikten sonra geçen ay 500.000 sterlin (yaklaşık 30 milyon TL) para cezasına çarptırılmıştı.

2020 yılında Swansea'da şehir genelindeki paket servislerden alınan döner numunelerine rastgele test yapan yetkililerin ortaya çıkardığı skandal sonrasında Kısmet Kebabs fabrikasına baskın düzenlenmişti.

Ticaret Standartları görevlisi Rhys Harries İngiliz medyasına konuşarak yaşananları anlattı...

"YÜZDE 40 HAYVANSAL YAĞ İÇERİYOR"

Harries, "Bence bazı müşteriler bu ürünlerde çok fazla deri ve yağ olmasına şaşırmayacaklar - ama sanırım pek çok insan keçi eti beklemiyor. Bir kebap alan tüketici, muhtemelen en kaliteli malzemelerden yapılmadığını biliyor, ancak yine de üzerinde yazan şey olmalı" dedi.

BBC'ye konuşan Harries, "Bu, neredeyse at eti skandalıyla aynı, çünkü bu fabrikadan çıkan ürün miktarı çok fazlaydı" diye ekledi.

Bir üretim hattında, araştırmacılar aynı döner etinin dükkanlara gönderilmek üzere iki farklı pakette kullanıldığını tespit etti; biri 'yüzde 70 kuzu eti', diğeri 'yüzde 50 kuzu eti' olarak etiketlenmişti.

Yüzde 87 kuzu eti içerdiği söylenen bir diğer paketin ise aslında yüzde 40 hayvansal yağ içerdiği ortaya çıktı.

"İÇİ ÇÖP DOLU"

Bay Harries, "Etiketlerin, kebapların içine koyduklarıyla hiçbir benzerliği olmadığını gördük. Toptancılara ve tüketicilere, içi çöp dolu bir şey için yüksek fiyat uyguluyorlardı" dedi.

Şirketin yıllar boyunca çok büyük miktarda kebap sattığını söyleyen yetkililer tüm fatura ve evrakları incelemek için iki memurun 18 ay çalıştığını da açıkladı.

Yetkililer, 'kuzu' kebaplarında kullanılan malzemeleri içeren tarif kartları bulurken bunların bazılarında hiç kuzu eti kullanılmadığı ortaya çıktı.

Ancak keçi, sığır yağı ve tavuk butları da bulundu. Şirket, tüketicilerin duyduğu endişeyi anladıklarını belirtirken, olayın geçmişte yaşandığını belirtti.

Şirket, Panayiotis Vasilis Michael ve Cemal Enver isimli şahıslara ait.