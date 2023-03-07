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Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik! Merkez Bankası açıkladı: Adeta eridi! Yüzde 40...

07.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası verilerine göre, 24 Şubat itibarıyla bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 452 milyon dolara düştü. Döviz mevduatları 261,2 milyar dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridi.

Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik! Merkez Bankası açıkladı: Adeta eridi! Yüzde 40...

Geçen yıl yüzde 65’e yaklaşan döviz hesaplarının toplam bankacılık mevduatı içerisindeki payı yüzde 40’a düştü. 24 Şubat itibarıyla bankalardaki döviz mevduatlarının toplamı 212 milyar 452 milyon dolara geriledi. Döviz mevduatları 261,2 milyar dolarla zirve yaptığı seviyeden 48,8 milyar dolar eridi.

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TL CİNSİ MEVDUATLARDA ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Şubat ile biten haftada 55 milyar 633 milyon lira artarak 9 trilyon 693 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,7 artışla 5 trilyon 382 milyar lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,2 azalışla 3 trilyon 934 milyar lira oldu.

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Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 219 milyar 173 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Şubat itibarıyla 4 milyar 157 milyon dolarlık azalış görüldü.

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