Döviz hesaplarında sert düşüş! Bir ayda 9 milyar dolar...

Vatandaşların döviz hesapları geçtiğimiz hafta brütte 4,1 milyar dolar geriledi ve 228,2 milyar dolara düştü. Parite etkisinden arındırıldığında ise düşüş 2,1 milyar dolar oldu. Kur korumalı TL mevduat hesapları uygulanmaya başladığı 2021 yılının son haftasından bu yana son 1 ayda brüt döviz hesaplarındaki çözülme 9 milyar dolara yaklaştı.

Vatandaşların bankalarda bulunan döviz mevduat hesaplarındaki toplam tutar, geçen hafta 4 milyar 115 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 277,1 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak ile sona eren haftada 228 milyar 162,10 milyon dolara geldi.

ZİRVEDEN DÜŞÜŞ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

Vatandaşların döviz hesapları Aralık ayının ortasında 238 milyar doları aşarak tarihi seviyelerini görmüştü. Kur korumalı mevduat kampanyalarının etkisiyle vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarında bulunan tutar tarihi zirveye göre 10,7 milyar dolar aşağı geldi. Yıl sonuna göre bakıldığında ise döviz hesaplarındaki çözülme 9 milyar doların üzerinde.

