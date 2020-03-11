FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Döviz kredisinde 'erken ödeme' ücreti arttı

Döviz kredisinde 'erken ödeme' ücreti arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2020 09:33 | Son Güncelleme

Döviz cinsi ticari kredilerde bankanın talep edeceği erken ödeme ücreti, erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde yüzde 2'si, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 3'ü olarak uygulanacak.

Döviz kredisinde 'erken ödeme' ücreti arttı

Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde, erken ödeme ücreti, vadesine göre erken
ödenen tutarın yüzde 2'si veya yüzde 3'ünü geçemeyecek.

Bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin esasları belirleyen tebliğde, döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde erken ödemeye ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğe göre, söz konusu tebliğin ticari kredilerde erken ödemeye ilişkin 11. maddesinde düzenleme yapıldı.

Buna göre, ticari TL kredilerin erken ödeme şartlarında herhangi bir değişiklik öngörülmezken, bu kapsamdaki döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücret oranlarının, TL krediler için uygulanan erken ödeme oranlarının bir puan artırımlı olarak uygulanması hüküm altına alındı.

Ticari TL kredilerde erken ödeme ücreti, erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde %1'i, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'si olarak uygulanıyor. İlgili maddede yapılan düzenlemeyle, ticari kredilerde, kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesinde bankanın erken ödeme talep edebilmesi uygulamasına, kredinin "bir kısmının" erken ödenmesi de eklendi.

Buna göre, bankalar, kapsam dahilindeki kredilerin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması, kredi borcunun tamamının erken ödenmesi veya "bir kısmının" erken ödenmesi durumunda ticari müşteriden erken ödeme ücreti talep edebilecek.

Düzenlemeyle ayrıca, aynı madde sonunda yer alan "faiz oranının değişken olarak belirlenmesi hâlinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyeceğine" yönelik ibare kaldırıldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlarDolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar
Başvuru ücretlerine 20 euro zamBaşvuru ücretlerine 20 euro zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ticari kredi, banka,

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Hastanın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan benzin ve motorine indirim müjdesi

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

4 bin liraya işçi bulamıyor! Aylık kazancı 15 bin lira

4 bin liraya işçi bulamıyor! Aylık kazancı 15 bin lira

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi

TOKİ Ardıçlı projesi için kuralar çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları 11 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, bugün (11 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

2020 yılı asgari fitre miktarı 27 lira olarak belirlendi

2020 asgari fitre miktarı belli oldu

3600 Ek göstergede son gelişmeler!

3600 Ek göstergede son durum nedir?

Enerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı imzası olacak

Enerji sektöründeki birleşmelerde yerli yatırımcı imzası olacak

Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğalgaz bulundu

İki kuyuda daha doğalgaz bulundu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.