Döviz rezervlerine 2019'da reeskont kredilerinin katkısı 22,7 milyar dolar oldu

Reeskont düzenlemeleri çerçevesinde, firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 240 gün vadeli senetler ile yüksek teknolojili sanayi ürünlerinin ihracatçısı firmalarca, yeni pazarlara ihracat yapan firmalarca ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalarca döviz üzerinden düzenlenmiş azami 360 gün vadeli senetlerin aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından reeskont kredisi kullandırılıyor.

Reeskont kredisi, Merkez Bankası'nın, mal ve hizmet ihracatında bulunan firmalara uygun maliyetli finansman sağlamak amacıyla döviz üzerinden düzenlenen senetlerin reeskonta kabulü suretiyle bankalar aracılığıyla verdiği bir kredi.

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Reeskont kredilerinin döviz rezervlerine katkısı 2019 yılında 22,7 milyar dolar olurken, 2020'de katkının 26 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz olarak gerçekleştiğinden, TCMB döviz rezervlerine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Kredilerin ağırlıkla sekiz ay, kısmen dört ay ve daha kısa vadelerde kullandırılması nedeniyle, rezervlere olan katkı kredinin vadesine göre gerçekleşiyor.

- Reeskont kredileri, döviz rezervlerine en fazla katkıyı sağlayan araç oldu

Döviz üzerinden düzenlenen senetlerin

reeskonta kabulü suretiyle Türk Eximbank ve ticari bankalar

aracılığıyla ihracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara TL olarak kullandırılan reeskont kredileri, vade sonunda döviz olarak geri ödenmesi özelliğiyle 2019

yılında da TCMB döviz rezervlerine en fazla katkıyı sağlayan araç olmaya devam etti.

Bu

krediler aracılığıyla firmalara düşük maliyetle finansman sağlanması, mal ve hizmet ihracatının

artırılması destekleniyor. Kredi kullanan firma sayısında görülen istikrarlı artış ile kredinin

tabana yayılmasının devam etmesi dış ticaretin dengelenmesine katkı sağlıyor.