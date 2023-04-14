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DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? 1727 sürekli işçi alınacak

14.04.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ işçi alımı başvuru tarihi merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yönelik yaptığı açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında araştırma yapıyor. Bakan Kirişci, 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini belirtti. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı? DSİ işçi alımı ne zaman yapılacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023: DSİ işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? 1727 sürekli işçi alınacak

DSİ işçi alımı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklaması sonrası DSİ personel alımına dair araştırma yapılıyor. DSİ sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili detaylara haberimizde...

DSİ İŞÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

DSİ işçi alım tarihi merak konusu oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü işçi alımlarının 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ancak başvuru tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı.

bakan kirişçi

DSİ 1727 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KADROLAR BELLİ Mİ?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü işçi alımlarına ilişkin branş dağılımı ve tarih açıklaması henüz yapılmadı.

Konu hakkında yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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