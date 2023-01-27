DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 1273 sözleşmeli personel alınacak! DSİ personel alımı sonuçları bekleniyor

DSİ personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. “Kariyer Kapısı” internet sitesi üzerinden yapılan başvuru sürecinin sona ermesinin ardından şömdi gözler DSİ'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte DSİ personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı başvurusu “Kariyer Kapısı” internet adresi

üzerinden 11.01.2023 - 23.01.2023 tarihleri arasında alındı.

DSİ personel alımına ilişkin belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

DSİ personel alımı sonuçlarının 7 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

DSİ personel alımı sonuçları, kurumun internet sitesinde erişime açılacak.

Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden duyurulacak.

