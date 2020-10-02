Düğün sahipleri şok oluyor! Altın fiyatları yükselince düğün takılarında imitasyon oranı arttı

İmitasyon takının altının yükselmesiyle çoğaldığına dikkat çeken Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, "Özellikle artık bunun dükkanını açanlar var, sadece imitasyon takı satıyorlar. Art niyetli insanlar aldıkları bu imitasyon altınları götürüp, düğünlerde altınmış gibi takmaya başladılar, sonradan düğün sahipleri bunları kuyumcuya getirip, altın olmadığını öğrenince şok yaşıyorlar" dedi. Evlenen çoğu çift, düğünde kendilerine takılacak takılarla düğün masraflarını karşılamanın hesabını yapıyor. Ancak altın fiyatlarının yükselmesiyle çoğu düğünde, bazı davetliler, gerçeğinden ayırt edilemeyen ve imitasyon olarak adlandırılan sahte altın takmaya başladı. Takılardaki sahte altın ise ancak kuyumcuya bozdurmak için getirildiğinde anlaşılabiliyor. 'DÜĞÜN SAHİPLERİ BU DURUMU ÖĞRENİNCE ŞOK YAŞIYOR' Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, son zamanlarda imitasyon takı takma oranında çoğalma olduğuna dikkat çekti. Düğün sahiplerinin takıları kuyumcuya getirip, bunların altın olmadığını öğrendiğinde şok yaşadıklarını belirten Öner, her bütçeye uygun altın olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"İmitasyon takı, maalesef son zamanlarda altının yükselmesiyle çoğaldı. Özellikle artık bunun dükkanını açanlar var, sadece imitasyon takı satıyorlar. Bu da bizim sektörümüze zarar vermektedir. Kötü niyetli, art niyetli insanlar bu imitasyondan aldıkları altınları götürüp, düğünlerde altınmış gibi takmaya başladılar. Sonradan düğün sahipleri bunları kuyumcuya getirip, bunun altın olmadığını öğrenince şok yaşıyorlar. Altının yükselmesinden dolayı herkes altın alamayabilir ama bizim tavsiyemiz, çeyrek, gram gibi her bütçeye göre altın var, hatta yarım gram altın da çıktı. 22 ayar bir gram 450 TL ise 22 ayar yarım gram 225 TL'ye alınabilir. İnsanlar gidip 100 liraya ya da 200 liraya imitasyon bilezik veya kolye alarak götürüp, düğünde takmaktansa, yarım gram alsınlar bütçelerine göre. Böyle yaparlarsa en azından düğün sahibine bir katkı sunabilirler." 'ALTINLA BİREBİR OLAN İMİTASYONLAR YASAKLANMALI' Altınla birebir olan imitasyonların yasaklanmasını talep eden Yunus Öner, 50 liraya, 100 liraya alınan imitasyon bileziğin kuyumcuya getirilip, 'ben bunu senden aldım' denmesinden korktuklarını söyleyerek, "Bizim talebimiz, tamamen altınla birebir olan imitasyonların yasaklanmasını istiyoruz. Çünkü bundan da korkar oldu kuyumcu. Örneğin gidip 50 liraya, 100 liraya bir imitasyon bilezik alıp, kuyumcuya 'ben bunu senden aldım' demesinden korkuyoruz. Çünkü aynısını, birebirini yapıyorlar, hatta gramı bile tutuyor. Şu an 30 gram bir bilezik 13 bin lira civarındayken gidip, bunu 50 lira, 60 lira ya da 100 liraya alıyor. Tabi bizim sattığımız bileziğin içinde ayarı yazar, yapılan firmanın ismi yazar, aynı zamanda kuyumcu buna garanti belgesi verir. Ama imitasyonun içinde demo yazar ya da bazılarında hiçbir şey yazmaz, bunun yazılmaması da kötü" dedi.