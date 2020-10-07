'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde tüketicilerin bazı hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlara işaret eden Koçal, "Tüketici, hakkını aramak için karşısında muhatap bulamıyor. Tüketiciler, kesinlikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapmasın. Buralardaki linkleri kullanmasınlar. İnternet üzerinden alışveriş yapılacaksa da firmaların kendilerine ait "www" ile başlayan web sayfalarını kullansınlar." dedi.

Koçal, pandemi dolayısıyla düğün salonları, özel okullar ve yurtlarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Tüketicilerin özel okullarla yaptıkları yüz yüze eğitim sözleşmeleri ve kısmi indirim konusunda daha önce açıklama yaptıklarını belirten Koçal, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitimin kalitesi ve fiyatıyla, uzaktan eğitimin kalitesi ve fiyatı aynı değildir. Dolayısıyla bu ücretlerde bazı okullarımız kısmi indirime gittiler ama bazı okullarımız da ücretin tamamını almak için hala direniyor. Bu tür uyuşmazlıklar maalesef şu anda tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelerine yönelmiş durumda. Dosyalar da görülmeye başlandı. Bu konularda ülkemizi yeni kararlar bekliyor."