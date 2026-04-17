Düğün sezonu ve bahar aylarının mobilya satışlarını artırması bekleniyor

Havaların ısınması, düğün sezonunun başlaması ve yeni ev kuracak çiftlerin alışverişe yönelmesiyle mobilya sektöründe satışların hızlanması bekleniyor.

Kış aylarının ardından düğün sezonunun başlaması ve mobilyasını yenilemeyi erteleyen tüketicilerin harekete geçmesiyle bahar döneminde satışlar hız kazanıyor.

Sektör temsilcileri, nisan ayıyla birlikte özellikle oturma grupları, yatak odası takımları ve yemek masası gibi temel ev eşyalarına talebin arttığını belirterek, bu yükselişte yeni evlenecek çiftlerin yanı sıra evini yenilemek isteyenler ve konutu kentsel dönüşüme girecek olanlar da etkili olduğunu söyledi.

Bu kapsamda sektörde kampanyaların da başladığına işaret eden temsilciler, mobilya alışverişlerinde kredi kartına uygulanan taksit sayısının artırılmasını talep ediyor.

"BAHAR VE YAZ AYLARINDA MOBİLYA SATIŞLARI HIZLANIYOR"

Mobilya üreticileri sitesi Modoko Başkanı Koray Çalışkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir yılı geride bıraktıklarını, hem iç pazarda hem de ihracatta kayıplar yaşadıklarını belirterek, aralık ayı ile başlayan hareketliliğin Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle yerini tekrar durgunluğa bıraktığını söyledi.

Zorunlu tüketim maddesi olmaması nedeniyle insanların ilk vazgeçtiği ürünlerden birinin mobilya olduğunu dile getiren Çalışkan, "Ancak insanlar evlenecek. Mobilya almaları lazım. Bununla ilgili bahar ve yaz ayları mobilya satışlarında hızın arttığı dönemler. Fakat bununla ilgili kredilerin açılması, kredi kartı taksitlerinin artması ve savaşla ilgili konjonktürün olumlu havaya dönmesi lazım." dedi.

Çalışkan, Türkiye'de yıllık mobilya üretim hacminin 12 milyar dolardan 10 milyar dolarlara gerilediğini kaydederek, "İhracatta 4,5 milyar dolara düştük. Kilogram bazında ihracatımız yüzde 20 geriledi. İç piyasada 5,5 milyar dolarlık bir pazar var. Türkiye'de bir yılda 5,5 milyar dolarlık mobilya satılıyor." diye konuştu.

MOBİLYA ALIŞVERİŞİNDE "TAKSİT SAYISININ ARTIRILMASI" ÇAĞRISI

Koray Çalışkan, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın tamamen ortadan kalkmasıyla mobilya talebinde artış yaşanacağını ifade ederek, "Çünkü insanlar alımlarını erteliyor. Normalleşmeyle birlikte sektör çok hızlanacak ve talep karşılamakta zorlanacak. Bunu öngören markalar muhtemel yoğun talebi görerek yatırımlar yapıyor. Özellikle savaşın sona ermesinin ardından satışlarda hızlanma bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Düğünlerde ciddi mobilya alışveriş yapıldığını vurgulayan Çalışkan, "İnsanlar alıma daha çok dönecek. Dolayısıyla düğün sezonunda mobilya satışları hızlanacak. Ancak eskisi gibi düğün alışverişlerinin hepsi sadece bir dönemde yapılmıyor, biraz daha yıl geneline yayılıyor." diye konuştu.

Çalışkan, mobilyanın en yüksek cari fazla veren 5 sektör arasında yer aldığını belirterek, son yıllarda üretimdeki maliyet artışları nedeniyle ithalatta kısmen de olsa artışlar yaşandığını, MDF ve benzeri ham maddelerde KDV'nin yüzde 20'den yüzde 8'e düşürülmesi gerektiğini, ihracat ve iç pazarın hareketlenmesiyle sağlanacak vergilerin buradaki kayıpların önüne geçeceğini anlattı.

Bu dönemde son tüketiciye yönelik düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, "Kredi kartında 12 ve benzeri taksitlerin olması lazım. Bu yıl Aile Yılı. Evliliklerin özendirildiği ve motive edildiği bir yıl. Mobilya gibi sektörlerde kredi kartına taksit yapınca uygulanan faiz oranlarının düşürülmesi ve taksit sayılarının artırılması lazım. İç pazarın 5,5 milyar dolar civarında yılı kapatmasını bekliyorum." diye konuştu.

"BU AYIN BAŞI İTİBARIYLA HAREKETLİLİĞİ HİSSEDİYORUZ"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mobilya Meslek Komitesi Üyesi Turgay Terzi de mobilya talebinin düşük olduğu bu dönemde dahi mobilya yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, son olarak Modoko'da 1000 metrekarelik showroom açtıklarını söyledi.

Aynı zamanda fabrikalarını da büyüttüklerini dile getiren Terzi, "Önümüzdeki dönemde talebin yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu taleplere cevap verebilmek için tam anlamıyla hazırlanıyoruz." dedi.

Terzi, Avrupa ve ABD gibi ülkelerde de showroom, bayi ve şube açmak için çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Türk mobilyası" ifadesinin son dönemde dünyada marka haline gelmeye başladığını, tasarım yönüyle öne çıktıklarını anlattı.

İç piyasadaki satışlara da değinen ve ilk çeyrekte talebin yüksek olmadığını belirten Terzi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ocak-mart dönemi önceki yıllarda da zaten hareketli değildi. Savaşla birlikte mart ayı biraz daha durgun geçti. Sektörümüzün en önemli avantajı taleplerin iptal edilmesi değil ertelenmesi. İlk üç ayda ertelenen talep önümüzdeki aylarda alım olarak geri dönecektir. Hem düğün sezonunun başlaması hem insanların bahar aylarıyla birlikte evlerini değiştirmeleri hem de kentsel dönüşümdeki artış sayesinde bu ay başı itibarıyla hareketliliği hissettik. Önümüzdeki aylarda bunun artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle yeni evlenecek çiftlerin ödemelerini kolaylaştırmaları için taksit sayılarının artırılması gerekiyor. 10 yıl kullanılacak bir ürün 12-18 ay gibi taksitlere yayarak ödendiğinde hem tüketici açısından önemli bir avantaj oluyor hem de sektörün hareketliliği açısından önemli bir konu."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TMSF satışa çıkarmıştı! Yeni sahibi belli olduTMSF satışa çıkarmıştı! Yeni sahibi belli oldu
Rüzgar tersine döndü! Pazar daralırken yüzde 20 arttıRüzgar tersine döndü! Pazar daralırken yüzde 20 arttı

En Çok Okunan Haberler
O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

İslam Memiş gram altının 8 bin TL olacağı tarihi verdi!

