FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sosyal medya devi binlerce kişiyi işten çıkarıyor!

Snapchat'in çatı şirketi Snap Inc., yapay zekaya geçiş sürecini hızlandırmak için 1000 çalışanla yolları ayırma kararı aldı.

Sosyal medya devi binlerce kişiyi işten çıkarıyor!
Cansu Çamcı

Snapchat'in çatı şirketi Snap Inc., yapay zekaya geçiş sürecini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 16'sına denk gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

İşten çıkarmaların yanı sıra 300'den fazla açık iş pozisyonu da dondurulurken, karar verimlilik stratejisinin bir parçası olarak açıklandı. Şirkete göre bu hamle yıllık maliyetlerde 500 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacak.

YÜZDE 65'İNDEN FAZLASI YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLİYOR

Şirket, yapay zekanın çalışma dinamiklerini kökten değiştirdiğini, şirketteki yeni yazılım kodlarının yüzde 65'inden fazlasının artık yapay zeka desteğiyle üretildiğini belirtti. Rutin işleri yapay zeka araçlarına ve dijital asistanlara devreden Snap Inc. insan kaynağını ise daha karmaşık görevlere yönlendirmeyi hedefliyor.

Sosyal medya devi binlerce kişiyi işten çıkarıyor! 1

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

İşten çıkarma kararı, şirketin yüzde 2,5 hissesine sahip aktivist yatırımcı Irenic Capital Management’ın verimlilik baskısının arttığı bir dönemde geldi. Yatırımcılar, yaklaşık 3,5 milyar dolar harcanan artırılmış gerçeklik gözlüğü projesi gibi uzun vadeli yatırımların maliyetlerini sorguluyor.

İşten çıkarma haberinin ardından hisseler çarşamba günü yüzde 8 yükselse de, hisseler yıl genelinde hala yüzde 25'in üzerinde ekside seyrediyor. Şirket, işten çıkarmalara bağlı tazminat ve diğer giderlerin ikinci çeyrekte 95–130 milyon dolar arasında maliyet yaratmasını bekliyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Snapchat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.