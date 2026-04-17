Sosyal medya devi binlerce kişiyi işten çıkarıyor!

Snapchat'in çatı şirketi Snap Inc., yapay zekaya geçiş sürecini hızlandırmak ve maliyetleri düşürmek için toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 16'sına denk gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

İşten çıkarmaların yanı sıra 300'den fazla açık iş pozisyonu da dondurulurken, karar verimlilik stratejisinin bir parçası olarak açıklandı. Şirkete göre bu hamle yıllık maliyetlerde 500 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacak.

YÜZDE 65'İNDEN FAZLASI YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLİYOR

Şirket, yapay zekanın çalışma dinamiklerini kökten değiştirdiğini, şirketteki yeni yazılım kodlarının yüzde 65'inden fazlasının artık yapay zeka desteğiyle üretildiğini belirtti. Rutin işleri yapay zeka araçlarına ve dijital asistanlara devreden Snap Inc. insan kaynağını ise daha karmaşık görevlere yönlendirmeyi hedefliyor.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

İşten çıkarma kararı, şirketin yüzde 2,5 hissesine sahip aktivist yatırımcı Irenic Capital Management’ın verimlilik baskısının arttığı bir dönemde geldi. Yatırımcılar, yaklaşık 3,5 milyar dolar harcanan artırılmış gerçeklik gözlüğü projesi gibi uzun vadeli yatırımların maliyetlerini sorguluyor.

İşten çıkarma haberinin ardından hisseler çarşamba günü yüzde 8 yükselse de, hisseler yıl genelinde hala yüzde 25'in üzerinde ekside seyrediyor. Şirket, işten çıkarmalara bağlı tazminat ve diğer giderlerin ikinci çeyrekte 95–130 milyon dolar arasında maliyet yaratmasını bekliyor.