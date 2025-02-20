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Düğünlerde yeni dönem başladı! Altın yükselince çareyi kiralamakta buldular! "Eş, dost, akraba görsün diye..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.02.2025 21:44
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Altın fiyatlarının her geçen gün daha da yükselmesinin ardından düğün sahipleri çareyi altın kiralamakta buldu. Düğünün ardından kiralanan altınlar kuyumculara iade ediliyor. Önümüzdeki düğün sezonunda ise kiralama sistemine daha fazla talep olacağı belirtildi.

Düğünlerde yeni dönem başladı! Altın yükselince çareyi kiralamakta buldular! "Eş, dost, akraba görsün diye..."

Düğünlerdeki takı törenlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen altın, her geçen gün yükselirken, vatandaşlar da çareyi altın kiralamakta buldu. Ekol TV’den Burak Emek’in haberine göre düğünlerde kiralık altın dönemi başladı.

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Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da düğünlerde yüksek miktarda altın takılıyor. Uzun yıllardır süren bu gelenek ise son dönemlerde aileleri maddi olarak zora sokmaya başladı. Durum böyle olunca da Diyarbakır'daki kuyumcular altın kiralama sistemini başlattı.

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Takı kiralamak ayrı bir masraf da olsa düğün sahipleri akrabalara ve komşulara mahcup olmamak için bu masrafı yapıyor. Düğünün ardından kiralanan altınlar ise kuyumcuya iade ediliyor. Önümüzdeki düğün sezonunda ise kiralama sistemine daha fazla talep olacağı belirtiliyor.

"EŞ,DOST GÖRSÜN DİYE..."

Kuyumcular ise, “3-4 adet yüzük, set, kemer, küpe oluyor. Hepsini birlikte alıyorlar. Çünkü tek alındığı zaman güzel görüntü olmuyor. Eş, dost, akraba görsün diye hepsini birlikte alıyorlar. Kuyumcular bu ara sıcak bakmıyor. Kolay kolay kimseye altın verilmiyor” ifadeleriyle sistemi anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Altın düğün
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