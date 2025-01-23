FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Dükkan küçük ama hepsi fabrika gibi' 15 ülkeye satıyorlar! Vazgeçilmez oldular 'İşlerimiz iyi'

'Dükkan küçük ama hepsi fabrika gibi' 15 ülkeye satıyorlar! Vazgeçilmez oldular 'İşlerimiz iyi'

23.01.2025 15:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Tosya ilçesi günlük 12 bin kapı üretimiyle adından söz ettiriyor. Hammadde ve kolay ulaşım imkanına sahip ilçede üretilen kalitesi ve dayanıklılığı ile dikkat çeken kapılar 15 farklı ülkenin yanı sıra iç piyasada da rağbet görüyor.

'Dükkan küçük ama hepsi fabrika gibi' 15 ülkeye satıyorlar! Vazgeçilmez oldular 'İşlerimiz iyi'

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı üretimi ile Türkiye'nin kapı ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor. Tosya Marangozlar ve Bıçkıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salim Karabıyıkoğlu, marangozluk ve ahşap işleme sektöründe ilçede 450 iş yerinin bulunduğunu belirterek, “2024 yılı verilerine göre, Tosya'da üretilen günlük kapı sayısı 12 bin adedi buldu. Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalar ile Marangozlar Odası'na bağlı esnaflar, bu üretim kapasitesini sağlıyor. Talebe bağlı olarak üretim kapasitesini arttırabiliyoruz” dedi.

AW376161_01

TOSYA KAPILARI VAZGEÇİLMEZ HALE GELDİ

Türkiye'deki kapı ihtiyacının yüzde 40'ının Tosya ilçesinden karşılandığına işaret eden Karabıyıkoğlu, “Tosya kapıları, dayanıklılığı ve kalitesiyle sektörde fark oluşturuyor. İlçenin kaliteli kereste ve MDF üretimi konusundaki avantajı, kapıların hızlı ve ekonomik bir şekilde üretilmesini sağlıyor. Hammaddeye yakınlığımız ve ustalık becerimiz sayesinde Tosya kapıları, Türkiye genelinde inşaat projelerinin vazgeçilmezi haline geldi. Tosya'da sadece kapı değil, aynı zamanda mobilya ve dekorasyon ürünleri de üretiyoruz. Mutfak dolapları, piknik masaları, kamelyalar, şezlonglar gibi pek çok ürün, ilçedeki işletmeler tarafından büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Özellikle ahşap oymacılığı ve restorasyon alanlarında uzmanlaşmış olan Tosya esnafı, Türkiye genelinde sayısız projede yer alıyor” diye konuştu.

AW376161_03

ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA KAPI GÖNDERİYORLAR

1974 yılında itibaren Tosya'da kapı üretimi yaptıklarını ve mesleği babasından öğrendiğini söyleyen marangoz ustası Recep Ünsal ise, “Dükkanımızda kapılarımızı üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin her yerine kapı gönderiyoruz. Şu anda iş yerimizdeki kapıların bir kısmını Hatay'a göndereceğiz. İstanbul ve Yalova illerine de kapı göndereceğiz. Oralardan da sipariş aldık. Türkiye'nin her yerine kapı gönderiyoruz. Yılbaşında da Nahcivan'a kapı gönderdik. Müsteşarlığın işlerini yaptık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının işlerini yapıyoruz, TOKİ'nin işlerini yapıyoruz. Dükkanımız ufak olabilir ama büyük sipariş aldığımızda ilçemizdeki bütün dükkanlar birbirlerine imece usulü yardımda bulunurlar. İş yerlerimiz ufak gibi görünebilir ama bu dükkanların hepsi birer fabrikadır. Hızlı kapı çıkartabiliyoruz, bu yüzden de rekabet gücümüz artıyor. Sağlam ve dayanıklı kapılar üretiyoruz. İşlerimiz iyi Allah'a şükür, çalışıyoruz” dedi.

AW376161_05

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu İnşaat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üfürükçüye uyup kaçtılar! Canlı yayında koltuğun arasına ne sıkıştırdı? Büyü mü yaptılar?

Üfürükçüye uyup kaçtılar! Canlı yayında koltuğun arasına ne sıkıştırdı? Büyü mü yaptılar?

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

SON DAKİKA| Merkez Bankası 2025 yılının ilk faiz kararını açıkladı!

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

Saçlarım yandı, pet şişedeki suyla ailemi kurtardım

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

'3020 numaralı odanın mucizesi' Yanan otelde giriş yaparken...

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

41 yeni ürün sakıncalı listeye girdi! İçinde çok bilinen marka da var: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.