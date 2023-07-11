DUL VE YETİM MAAŞI 2023: Temmuz ara zam ile dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Dul ve yetim maaşı günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası memur ve emekli maaşları da değişti. Memurlara yüzde 17,55'e ek 8.077 TL seyyanen zam yapılırken emeklilerin maaşında ise yüzde 25 artış yapıldı. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte dul ve yetim maaşı ile ilgili detaylar...

DUL - YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim maaşı ile ilgili gelişmeleri iki gruba ayırmakta fayda var.

Haziran ayındaki dul maaşı 3.755 TL olanlar ile yetim maaşı ise 1.880 TL ve üzerinde olan kişilerin eline geçen para temmuz ayında yüzde 25 oranında artacak.

Haziran ayındaki dul maaşı 3.750 TL, yetim maaşı 1.875 TL olanların aylıklarının artıp artmayacağı veya artacaksa ne kadar artacağı aylığın bağlandığı dosyaya göre değişecek.

Ölüm aylığı bağlanan dosyada da kök aylığa bakılıyor. Ölüm aylığı bağlanan dosyanın kök aylığı 6.000 TL ve altında ise bu kişiden dolayı dul ve yetim aylığı alanlar haziran ayında ne aldılarsa temmuz ayında da aynı aylığı alacaklar. Dosyanın kök aylığı 6.000 TL ile 7.500 TL arasında ise bu dosyadan dul ve yetim aylığı alanların eline geçen para temmuz ayında artacak.

DUL VE YETİM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Dul ve yetim maaşı ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanır. Bu aylık kadın veya erkek fark etmeden hak sahiplerine ödenmektedir.

Hayatını kaybeden sigortalının eşine bağlanan aylığa dul aylığı denmektedir. Dul aylığı için medeni kanunlarına uygun evlilik bağının olması gerekmektedir. Çocuklarına bağlanan aylığa ise yetim aylığı. Yetim maaşında da kız ya da erkek çocuk fark etmezken cinsiyet ayırımı maaşları alacakları süreleri etkilemektedir.

Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

