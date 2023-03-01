Dün açıklandı, İstanbullular merak etti! Büyük taşınma sonrası 1.5 milyon konut nereye yapılacak?

İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehri! 1999'daki Marmara depremi sonrası fayların yeniden hareketlendiği İstanbul'da özellikle sahil şeritlerini etkileyecek bir depremin olacağı ifade ediliyor. Uzmanların bu yorumu sonrası tedbirler alınmaya başlandı. İstanbul'da deprem konusunda riskli olan 1.5 milyon konut rezerv alanlara taşınacak.

'KİMSE TERCİH ETMİYOR, İSTANBUL İÇİ GÖÇ BAŞLADI'

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, 'Deprem bölgesinden gelen depremzedeler İstanbul'u tercih etmiyor. İstanbul içinde de iç göç başladı. İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle İstanbul'dan Trakya bölgesine gidenler bir akım oluşturdu. Çatalca, Tekirdağ, Keşan bölgesine büyük bir ilgi var. Arsa ve müstakil evlere talep var' ifadelerini kullandı.

EVİNİ SATMAK İSTEYEN FAZLALAŞTI!

Sözlerine devam eden Aşa; 'İstanbul'un eski yerleşim yerlerinde evini satmak isteyenler fazlalaştı. Psikolojik bir durum söz konusu, birkaç ay sonra fiyatlar da oluşacak. İstenmeyen, talep olmayan bölgede fiyat düşecek, daha güvenli olan yeni binaların olduğu yerlerde de talep artacağı için fiyatların da artmasını bekliyoruz' dedi.

'İSTANBUL'UN KUZEYİNDE ZEMİN ÇOK SAĞLAM, YENİ BİNA STOĞU VAR'

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, İstanbul'un Kuzey'e taşınmasının aslında çok yeni bir şey olmadığını bunun on senedir konuşulduğunu son deprem sonrası bunun daha da ön plana çıktığını belirtirken İstanbul'un kuzeyinin daha sağlam zeminde, kayalıklardan oluştuğunu ve yeni bina stoğunun yüksek olduğunu aktardı.

'BAHÇE NİZAM EVLER VAR, ÖN PLANA ÇIKTI'

'Son 10 senede o bölgelerde yeni ilçeler, yeni semtler oluştu. Yeni bina stoku çok. Bahçeli nizam inşaatlarının olduğu bir bölge. Anadolu yakasında da bu tip semtler var, Avrupa yakasında özellikle İstanbul'un kuzeyi oldukça ön plana çıktı.'



