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Dün SSK’lılar bugün Bağ-Kur’lular! SGK e-Devlet’e yeni emekli kök maaşlarını yükledi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
07.02.2024 08:40 | Son Güncelleme:
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SSK emekli ek zam farkı için ödemeler dün başladı. Bugün ise Bağ-Kur emekli ek zam farkı ödemeleri başlıyor! En düşük emekli maaşının 7500 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi sonrası emekli maaşlarında 2500 liralık fark oluşmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu ise milyonlarca emeklinin yeni kök maaşını e-Devlet’e yükledi.

Dün SSK’lılar bugün Bağ-Kur’lular! SGK e-Devlet’e yeni emekli kök maaşlarını yükledi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 37,57’lik enflasyon zammı Meclis kararı ile yüzde 49,25’e yükseltilirken, en düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya çıkartıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

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SSK EMEKLİLERİ EK ZAM FARKINI ALDI SIRA BAĞ-KUR’LUDA

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri ise dün başladı. SSK emeklileri 11,68’lik ek zamdan doğan farklarını dün hesaplarında gördü. Yüzde 49,25’lik zam sonrası maaşı 10 bin liranın altında kalan SSK emeklileri için Hazine desteği devreye girdi. Sırada Bağ-Kur emeklileri var. Bağ-Kur’lu emekliler ise farklarını bugün almaya başlayacak.

• Kök aylık 7000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 9.630 TL – Yüzde 49,25 zamlı 10.448 TL – Fark 818 TL
• Kök aylık 7600 TL – Yüzde 37,57 zamlı 10.455 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.343 TL – Fark 888 TL
• Kök aylık 8000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 11.005 TL – Yüzde 49,25 zamlı 11.940 TL – Fark 935 TL
• Kök aylık 10.000 TL – Yüzde 37,57 zamlı 13.757 TL – Yüzde 49,25 zamlı 14.925 TL – Fark 1.168 TL

TÜRK LİRASI (220)

SGK YENİ KÖK MAAŞLARI SİSTEME YÜKLEDİ

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da milyonlarca emeklinin yeni kök aylıklarını e-Devlet sistemine yükledi. Böylece kesinleşen kök maaşlar ortaya çıktı.

TÜRK LİRASI (355)

MEMUR EMEKLİLERİ ZAM FARKLARINI ALDI

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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