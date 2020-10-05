Dünya Bankası Başkanı Malpass'tan borçları azaltma çağrısı

Malpass, Frankfurt Finans ve İşletme Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kovid-19 salgınının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl düzenlenecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantılarında Kovid-19 salgını ile borçlara odaklanılacağını belirten Malpass, ayrıca toplantılarda beşeri sermaye, iklim değişikliği ve dijital kalkınma konularının tartışılacağını aktardı.

Malpass, salgının dünyanın her köşesinde geçim kaynaklarını etkilediğine işaret ederek, aşırı yoksulluğu sona erdirme, medyan geliri artırma ve refah yaratma konusunda dünya çapında gösterilen çabalarda benzeri görülmemiş bir gerilemeye neden olduğunu anlattı.

Salgın ve küresel resesyonun dünya nüfusunun yüzde 1,4'ünden fazlasını aşırı yoksulluğa itebileceğine dikkati çeken Malpass, ekonomik gerilemenin daha geniş ve derin olduğunu dile getirdi.

"BORÇLARIN HAFİFLETİLMESİ KONUSUNDA DAHA BİRÇOK ADIM ATILMALI"

Malpass, G20, G7 ve Paris Kulübü tarafından onaylanan Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'nin mayıs itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bu girişimin en yoksul ülkelere ek mali alan sağlamak için hızlı ve koordineli bir müdahaleyi mümkün kıldığını ifade etti.