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Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! Dikkat çeken enflasyon açıklaması: 'Gelecek yıl...'

11.04.2024 19:55
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Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine ilişkin raporunu açıkladı. Türkiye'ye de değinilen raporda "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi bekleniyor" yorumu yapıldı. Türkiye'nin bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Dünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! Dikkat çeken enflasyon açıklaması: 'Gelecek yıl...'

Dünya Bankası'nın yayımladığı raporda, zayıflayan küresel ekonomi, sıkı para politikası, Çin'deki yavaşlama ve düşük emtia fiyatlarının bölgenin büyüme görünümü üzerinde baskı yaratması nedeniyle Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerinde bu yıl yavaşlama beklendiği aktarıldı.

AVRUPA VE ORTA ASYA İÇİN TAHMİN AÇIKLANDI

Rusya ile savaşın vurduğu Ukrayna'nın ekonomilerinin büyümeye dönmesi ve Orta Asya'daki güçlü toparlanma nedeniyle Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilen raporda, bölge ekonomisinin büyüme hızının bu yıl ise yüzde 2,8'e gerilemesinin beklendiği belirtildi. Raporda, Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 2,7 büyümesinin tahmin edildiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocaktaki tahminlerinde Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

ENFLASYON YÜZDE 15'TEN 4,2'YE İNDİ

Görünüme yönelik "ters rüzgarların" çok olduğuna dikkati çekilen raporda, başta Avro Bölgesi olmak üzere önemli ticaret ortaklarında beklenenden daha yavaş toparlanma, kısıtlayıcı para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin kötüleşmesinin bölge genelinde büyümeyi daha da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, yavaş büyümenin Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı, salgın ve 2022'de başlayan yaşam maliyeti krizi de dahil olmak üzere bölgenin son şoklardan toparlanmasını daha da geciktireceği ifade edildi.

Enflasyonun, Avrupa ve Orta Asya'nın yükselen piyasaları ile gelişmekte olan ekonomilerinde büyük ölçüde küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle beklenenden daha hızlı gerilediği belirtilen raporda, bölgedeki ortalama yıllık enflasyonun 2023 yılı başındaki yüzde 15 seviyesinden şubat ayı itibarıyla yüzde 4,2'ye indiği kaydedildi.

Raporda, ancak 2022'deki yaşam maliyeti krizinin geçen yıl reel gelirlerdeki artışa rağmen haneleri etkilemeye devam ettiğine işaret edildi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI: MAYIS'I İŞARET ETTİLER

Türkiye ekonomisine ilişin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Dünya Bankası, ocaktaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının yurt içi talebi kısıtlamasının beklendiği aktarıldı.

Bankanın raporunda, "Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun mayısta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak gerilemesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Görünümün mevcut politika duruşunun devamına bağlı olduğu belirtilen raporda, görünüme yönelik risklerin dengeli olduğu kaydedildi.

Raporda, yeni ekonomik yönetiminin artan itibarının daha fazla yatırım girişiyle sonuçlanabileceği, bunun da para biriminin istikrar kazanmasına ve ekonomik düzenlemenin hızlandırılmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Dünya Bankası
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