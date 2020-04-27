FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Dünya Bankası koronavirüs pandemisinin sağlıkla ilgili etkilerine karşı aldığı önlemleri desteklemek için Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladığını açıkladı.

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Dünya Bankası bugün (24 Nisan) Acil COVID-19 Sağlık Projesi için Türkiye Cumhuriyeti'ne sağlanacak 100 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladı. Proje Dünya Bankası'nın 2 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel Hızlandırılmış Fonunun bir parçasını oluşturmaktadır" denildi.

Kredi 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10.5 yıllık bir vadeye sahip.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Bu finansman Türkiye'nin etki azaltma ve hastalık yönetimi olanaklarını güçlendirerek koronavirüs pandemisinin potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini güçlendirecektir" dedi.

Dünya Bankası önümüzdeki dönemde koronavirüs etkisini azaltmak adına 160 milyar dolar düzeyinde bir finansal destek sağlamayı hedefliyor.

KAYNAK:REUTERS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!Ünlü sunucu canlı yayın yaparken sevgilisi çırıl çıplak göründü!
Resmen açıklandı! Süre uzatılıyorResmen açıklandı! Süre uzatılıyor
Çocuk sahibi olanlara bir destek daha!Çocuk sahibi olanlara bir destek daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dünya bankası, kredi,

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Resmen açıklandı! Süre uzatılıyor

Resmen açıklandı! Süre uzatılıyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Bakanlık'tan Salda Gölü kararı! Canlı izlenecek

Bakanlık'tan Salda Gölü kararı! Canlı izlenecek

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

Altın fiyatları 27 Nisan: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Bakanlık açıkladı! Salda Gölü 24 saat canlı izlenecek

Bakanlık'tan Salda Gölü kararı! Canlı izlenecek

Yurt dışından getirilen telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak

Resmen açıklandı! Süre uzatılıyor

CHP'li Erdoğdu: Pandemi sonrası büyük bir işsizlik tsunamisi geliyor

Pandemi sonrası büyük bir işsizlik tsunamisi geliyor

Çiftçilerin üretim mesaisine ramazan düzenlemesi

Çiftçilerin üretim mesaisine ramazan düzenlemesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.