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Dünya Bankası Türkiye'ye güveniyor... 35 milyar dolar desteği vardı! Reuters duyurdu: Limit artırılıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.10.2024 10:37
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Dünya Bankası geçtiğimiz yıl Türkiye'ye sağladığı finansman miktarını 35 milyar dolara çıkararak Ankara'nın ekonomi politikasına güven duyduğunu ortaya koymuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G-20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak için Amerika'da bulunuyorken Reuters Türkiye ve Dünya Bankası için kritik bir duyuruda bulundu. Yapılan duyuruya göre Türkiye ve Dünya Bankası finansman desteğini artırmak için müzakerelere başladı.

Dünya Bankası Türkiye'ye güveniyor... 35 milyar dolar desteği vardı! Reuters duyurdu: Limit artırılıyor

Geçtiğimiz yıl Dünya Bankası ve Türkiye arasında iki katına çıkarılan ve 2028 yılına Türkiye'ye Türkiye'ye 35 milyar dolar finansman sağlanmasını öngören tutarda yeni bir artış yapmak için görüşmeler yürütülüyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, yapılan görüşmelerde 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ve sürecin tutarın 'artırılmasına' yönelik sonuçlanacağını beklediğini iletti.

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MEHMET ŞİMŞEK DÜNYA BANKASI İLE FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Bakan Şimşek'in bu hafta Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1.9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması imzaladı.
Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı 35 milyar dolarlık finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.

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BANKA TÜRKİYE'YE GÜVENİYOR

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez geçen yıl Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişimi ve bu sürece olan güvene işaret ettiğini söylemişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası haberin yazıldığı sırada konu hakkında yorum yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Dünya Bankası Reuters
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