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Dünya Bankasından Türkiye'ye deprem desteği! 1,78 milyar dolar gönderilecek

09.02.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası birçok ülkeden ve kuruluştan peş peşe yardım haberleri geliyor. Son olarak Dünya Bankasından, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler sonrası Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek sağlanacağı bildirildi.

Dünya Bankasından Türkiye'ye deprem desteği! 1,78 milyar dolar gönderilecek

Dünya Bankası, "asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

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Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

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Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı. (AA)

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deprem Dünya Bankası

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