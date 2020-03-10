Dünya borsalarında 2008 krizinden bu yana en büyük satış dalgası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı, dünya genelinde yatırımcıların paniğe kapılmasına neden olarak uluslararası piyasalarda dün 2008 krizinden bu yana görülen en sert satış dalgasını beraberinde getirdi.

Dünya genelinde birçok borsada son haftalarda düşüş trendinin devam etmesi ve tepe seviyelerinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareketin oluşması, "ayı piyasasına" girildiği değerlendirmesine yol açtı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından Brent petrolün varil fiyatının 31 dolara gerilemesi, halihazırda Kovid-19 tedirginliği yaşayan piyasalarda sert satışların yaşanmasına neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, Ocak 1991'de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcında yaşanan azalıştan sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARDAN 'GÜÇLÜ UYARI'

Wall Street'te endekslerin haftanın ilk işlem gününde açılışın hemen ardından yüzde 7'lik değer kaybetmesiyle devre kesici uygulamaya girerek piyasada işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.