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Dünya devinden korkutan açıklama: Gıda fiyatları daha da artacak

30.07.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden Nestle'nin CEO'su Mark Schneider, hammadde ve nakliye maliyetlerindeki artış nedeniyle gıda fiyatlarındaki artışın da devam edeceğini söyledi.

Dünya devinden korkutan açıklama: Gıda fiyatları daha da artacak

Dondurmadan kahveye kadar birçok ürün satan Nestle'nin CEO'su Mark Schneider katıldığı bir konferans görüşmesinde gazetecilere demeç verdi.

"YAKLAŞIK YÜZDE ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Schneider, ABD'deki enflasyona dikkat çekerek "Enflasyonun geçici olduğuna inanıyorum. Ancak yüzde 4'lük maliyet artışlarını dengeleyebilmek için fiyatları yaklaşık yüzde 2 artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Nestle, 2021'in ilk yarısında fiyatlarını yüzde 1,3 oranında artırdı. Firma yükselen kahve fiyatları gibi bazı maliyetlere karşı önlem alabileceğini ancak nakliye gibi kâr marjları üzerinde baskı yaratan maliyetlerden kaçınmalarının mümkün olmadığını söyledi.

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Hafta başında General Electric, Anheuser-Busch InBev ve Unilever gibi şirketler artan girdi maliyetleri konusunda uyarılarda bulunmuştu.

ABD'de büyük şirketler yüksek maliyetleri bir süre daha üstlenebilir ancak süpermarketler, restoranlar ve perakendecilerin maliyet artışlarını tüketicilere yansıtmaktan başka şansı yok gibi görünüyor.

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