Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki zirvesi sona erdi

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantıları sona erdi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki zirvesi sona erdi

İsviçre'nin Davos kasabasında 20 Ocak'ta açılış töreniyle başlayan zirve, bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlendi.

Zirvede 250’den fazla oturum gerçekleştirilirken, 130'dan fazla ülkeden iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 3 bin katılımcı bir araya geldi.

Farklı ülkelerden 64 devlet başkanı ve başbakanın da katıldığı zirvede, küresel belirsizlikler, jeopolitik ve jeoekonomik riskler, küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konular tartışıldı. Davos'taki toplantılara, Türk iş dünyasından üst düzey yöneticiler de katıldı.

TRUMP ZİRVEYE DAMGA VURDU!

WEF’in zirvesi ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan olarak Davos'a dönmesiyle son yılların en yoğun ve gergin toplantısına dönüştü.

Trump, zirveye sadece katılımıyla değil, ortaya attığı radikal teklifler ve Avrupa ile girdiği güç mücadelesiyle zirveye damga vurdu.

Zirve katılımcıları, Trump'ın konuşacağı kongre salonunun önünde erkenden uzun kuyruklar oluşturdu.

Avrupa ile yaşanan Grönland gerilimi konusundaki açıklamaları merakla beklenen Trump, konuşmasında Grönland'a askeri müdahale seçeneğini ortadan kaldırarak zirvedeki gergin havayı bir nebze de olsa dağıttı.

Trump, konuşmasında ABD ekonomisini överek, yapay zeka konusunda ABD'nin mutlak hakimiyetini vurguladı

Çin'e giden teknoloji transferlerini tamamen durduracağını yineleyen Trump, yapay zekayı bir "özgürlük aracı" olarak değil, ülkesinin gücünün “yeni kalesi" olarak tanımladı.

Ekonomi cephesinde ise Davos’ta teknoloji ve özellikle yapay zeka ön planda yer aldı.

Ekonomi cephesinde ise Davos'ta teknoloji ve özellikle yapay zeka ön planda yer aldı.

Üretim ve tüketim süreçlerini kökten değiştirecek ajan yapay zeka yatırımları ekonomik büyümenin önemli motorları olarak değerlendirilirken, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk kredi desteği ve İsrail saldırıları sonrası düzeni tesis etmek amacıyla Gazze için önerilen "Barış Kurulu", zirvenin en somut çıktıları oldu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İsviçre
