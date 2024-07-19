Dünya geneline yayılan kesintiden etkilenmişti: Denizbank'tan açıklama: "Sorun kademeli olarak giderilmekte"

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan sorun dünyadaki pek çok büyük sektörü etkiledi. Dünyada birçok havalimanında uçuşlar durdu, hastane randevu sistemleri çöktü. Kesintiden etkilenen DenizBank’tan yapılan açıklamada, ’’Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, Bankamızın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak giderilmektedir’’ denildi.

Açıklamada, ’’Söz konusu aksaklık, dünyada ve Türkiye’de ulusal ve uluslararası önemli kuruluşların (bankacılık, perakende, havayolları, e-ticaret gibi) kullandığı global yazılımın son sürümünün hata vermesi sonucu meydana gelmiştir. Bankamız da, bilgi güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, ilgili versiyonu kullanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklama şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, CrowdStrike sistem hatasını düzeltmiş; Bankamız sistemleri de kontrollü ve kademeli olarak devreye alınmaya başlanmıştır. Şubelerimiz ve diğer dijital kanallarımızdan en kısa sürede bankacılık hizmetlerine erişebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir.

Söz konusu aksaklığın tüm kanallarımızda giderilmesiyle birlikte, gerek şubelerimiz gerek Genel Müdürlüğümüz son işlem gerçekleşene kadar açık kalacaktır. Bankamızdan kaynaklanmayan bu aksaklıktan ötürü siz değerli müşterilerimizden özür diler; tekrarının gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.’’