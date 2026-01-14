FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye’nin dünyaya ihracat yapan köklü tekstil firmalarından Famateks Tekstil, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya dahil birçok ülkeye ihracat yapan şirket 25 yıldır üretim yapıyordu.

Dünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil devi konkordato ilan etti
Cansu Akalp

Türkiye tekstil sektöründe 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve ABD, Kanada, Almanya, İtalya ile Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan Famateks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRECEK!

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını koruyup faaliyetlerini sürdürebilmesi adına 05 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu süre zarfında şirket işlemlerini denetlemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DEVAM ETTİRECEK!

Mahkeme kararı, Famateks’in üretim ve ihracat faaliyetlerini geçici mühlet boyunca normal şekilde sürdürmesine imkan tanıyor. Konkordato süresince mahkemenin izni olmadan rehin, kefalet veya taşınmaz devri gibi işlemler yapılamayacak. Alacaklılar ise ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan 'risk' uyarısıAvrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'ndan 'risk' uyarısı
Emekli olunca hobi olarak başladı 'Benden başka yapan yok! Öğretmek istiyorum'Emekli olunca hobi olarak başladı 'Benden başka yapan yok! Öğretmek istiyorum'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekstil Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınmıştı! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.