Dünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye tekstil sektöründe 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve ABD, Kanada, Almanya, İtalya ile Japonya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan Famateks Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRECEK!

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali yapısını koruyup faaliyetlerini sürdürebilmesi adına 05 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu süre zarfında şirket işlemlerini denetlemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DEVAM ETTİRECEK!

Mahkeme kararı, Famateks’in üretim ve ihracat faaliyetlerini geçici mühlet boyunca normal şekilde sürdürmesine imkan tanıyor. Konkordato süresince mahkemenin izni olmadan rehin, kefalet veya taşınmaz devri gibi işlemler yapılamayacak. Alacaklılar ise ilan tarihinden itibaren yedi günlük süre içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.