Milyonlarca aileyi ilgilendiriyor! Tatile gideceklere vergi şoku

İngiltere’de milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni "turist vergisi" planı tartışma yarattı. Yerel yönetimlerin yaz tatillerine ek ücret getirmesi halinde, dört kişilik bir ailenin tatil maliyetinin yaklaşık 300 sterlinin üzerinde artabileceği belirtiliyor.

Cansu Çamcı

İngiltere’de yaz sezonu yaklaşırken hükümetin desteklediği yeni “konaklama vergisi” planı gündeme oturdu. Özellikle yaz aylarında yoğun turist çeken bölgelerde uygulanması planlanan yeni ücretlendirme sistemi, ekonomik baskı altındaki aileler için yeni bir mali yük oluşturabilir. Uzmanlar, uygulamanın turizm sektöründe ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.

POPÜLER TATİL BÖLGELERİNDE UYGULANABİLİR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Yorkshire, Peak District, West Country ve Kuzey Doğu İngiltere gibi yoğun ziyaretçi çeken bölgelerde turist vergisi uygulanması değerlendiriliyor. Londra, Manchester ve Liverpool gibi büyük şehirlerin yerel yönetimlerinin de bu fikre sıcak baktığı belirtiliyor.

TATİL MALİYETLERİ DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Yeni sistemin nasıl uygulanacağı henüz netleşmedi. Ancak Amsterdam’daki modele benzer şekilde konaklama ücretinin belirli yüzdesi kadar ek vergi alınabileceği konuşuluyor. Hesaplamalara göre dört kişilik bir ailenin yaz tatiline yaklaşık 345 sterlinlik ek maliyet yansıyabilir.

İngiltere hükümeti, “overnight visitor levy” adı verilen sistemle belediyelerin yeni gelir elde etmesini hedefliyor. Elde edilen kaynakların turistik bölgelerin geliştirilmesi, altyapı yatırımları ve yerel ekonominin desteklenmesi için kullanılacağı ifade ediliyor.

TURİZM SEKTÖRÜ ENDİŞELİ

Turizm temsilcileri ise yeni verginin sektör üzerinde baskı oluşturabileceğini savunuyor. Hospitality UK adına Oxford Economics tarafından hazırlanan araştırmada, turist vergisinin turizm harcamalarını azaltabileceği ve yaklaşık 33 bin kişilik istihdam kaybına yol açabileceği öne sürüldü.

EKONOMİYE MİLYARLARCA STERLİNLİK RİSK UYARISI

Araştırmaya göre uygulamanın İngiltere ekonomisinde 2,2 milyar sterline kadar üretim kaybı yaratabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle iç turizmin İngiltere ekonomisi için kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Ülkede iç turizmin 2023 yılında yaklaşık 58 milyar sterlinlik ekonomik katkı sağladığı ifade edildi.

İngiltere Konut ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ise sistemin ayrıntılarının henüz kesinleşmediğini duyurdu. Hangi konaklama türlerinin kapsama alınacağı ve vergi oranlarının nasıl belirleneceği konusunda çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

YAZ TATİLİ PLANLARI YENİDEN ŞEKİLLENEBİLİR

Ekonomik baskı altında bulunan İngiliz ailelerin, yeni vergi nedeniyle tatil planlarını değiştirebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, artan maliyetlerin yurt dışı tatillerini yeniden cazip hale getirebileceğini ifade ediyor. Özellikle otel, pansiyon ve kısa süreli kiralama sektöründe önemli değişimler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

