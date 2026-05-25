Antalya'da bayram tatilinde sahiller doldu

Hava sıcaklığının 27, nem oranının yüzde 64, deniz suyu sıcaklığının ise 23,6 derece ölçüldüğü kentte, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler sahillere akın etti. Konyaaltı Sahili’ndeki yoğunluk dron ile havadan görüntülenirken, tatilciler denize girip güneşlenerek vakit geçirdi. Sahilde bazıları spor yaparken, bazı tatilciler ise su sporlarıyla vakit geçirdi.

Bayram tatili nedeniyle kent genelinde de hareketlilik yaşandı. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

