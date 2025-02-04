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Dünya'nın gözü Ege'deki depremlerde! Prof. Dr. Naci Görür üzerine basa basa isim verdi "Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok"

04.02.2025 07:48
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Ege'deki Santorini Adası çevresinde peşi sıra gelen depremler bölge halkını telaşlandırdı. Yunanistan hükümeti adada yaşayanları yavaş yavaş bölgeden çıkarmanın hesaplarını yapıyor. 28 Ocak'tan bugüne kadar 450'den fazla deprem kaydedildi. Depremin olduğu Ege'ye kıyısı olan Türkiye'de Milas, Bodrum, Kaş gibi yerlerden de depremler hissediliyor. Türkiye için korkutan senaryoyu Prof. Dr. Naci Görür anlattı.

Dünya'nın gözü Ege'deki depremlerde! Prof. Dr. Naci Görür üzerine basa basa isim verdi "Bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka şehrimiz yok"

Türkiye hiç kuşkusuz bir deprem ülkesi! Yakın tarihte 1999'daki Yalova Marmara depremi hemen ardındaki Düzce depremi, sonra Elazığ - Van depremleri yine Ayvacık'ta tekrarlayan depremler üzerine asrın felaketi olarak hissettiğimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri...
Deprem gerçeğimiz ama felaket olmadan deprem konusunda önlem almakta sınıfı bir türlü geçemiyoruz.

Ege Denizi'deki depremlerin ardından Türkiye için ve özellikle daha önce yıkıcı bir deprem yaşayan İzmir için tehlike çanları çalıyor! Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de üzerinde fay hattı olan binaların olduğunu aktardı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR: ÜZERİNDE BU KADAR YIKICI FAY HATTI GEÇEN BAŞKA BİR ŞEHİR YOK!

Ege Denizi'nde 5 dakikada bir deprem oluyor Yunanlılar felakete hazırlanırken İzmir için korkutan yorum Prof. Naci Görür'den geldi!

"İzmir'de üzerinde fay hatları olan binalar var! Üzerinden bu kadar yıkıcı fay hattı geçen başka bir şehir yok işin kötü yanı biz bunun farkında değiliz. İzmir milletvekillerinin de ben bu durumdan haberdar olduklarını hiç zannetmiyorum.
İzmir çok enteresan bir yer, deprem üreten çok kaynağı var. İzmir'in tarihi depremlerine bakarsanız hep İzmir depremi diye çok sayıda deprem çıkar.

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"DEPREM OLDUKTAN SONRA BAKARIZ MANTIĞI VAR"

İzmir'de 7.0 büyüklüğünden fazla fay hattı riski olan en az 15 fay hattı var. Bu kesin, deprem gelir ondan sonra bakarız mantığı var. Bu faylar nerede? Faylar hareketlenirse şehrim nasıl zarar görür? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu düşünmesi lazım, ama önemsemiyoruz maalesef.

İzmir'de üzerinde bina olan fay hatları var, bunlar beni hiç şaşırtmaz. İzmir bir fay hattının üzerine büyüdü." (Kafa TV)

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İZMİR 2020'DE SALLANDI!

2020 yılındaki İzmir depreminin merkez üssü Sisam Adası'ydı. Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan deprem merkez üssü İzmir'i derinden etkiledi. Sığacık'ta kısmi tsunami dalgaları oluştu. Kale içi sular altında kaldı. İzmir'de de birçok bina yıkıldı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi İzmir naci görür
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