Dünya piyasalarının beklediği açıklama geldi! Fed Başkanı faiz için net sinyali verdi

Küresel piyasalarda açıklamaları merakla takip edilen Fed Başkanı Jerome Powell yarın açıklanacak ABD enflasyon verisi öncesi önemli açıklamalarda bulunuyor. Powell faiz politikasına ilişkin olarak, "Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Politika faizini olduğu yerde tutmamız daha muhtemel" dedi.

Ekonomim'de yer alan habere göre, "ABD ekonomisi çok iyi performans gösteriyor. ABD ekonomisinde çok güçlü bir iş gücü piyasası var. Hanehalkı finansal olarak iyi durumda bulunuyor. Tüketici harcamaları ve iş yatırımları güçlü." diye konuştu.

Powell şu ifadeleri kullandı:

"Hala birçok sanayide iş gücü açığı var. İş gücü piyasası daha iyi dengeye hareket ediyor. Arz ve talebin daha iyi dengeye gelmesiyle iş gücü piyasasında kademeli soğuma işaretleri oldu.

"ENFLASYONDA PÜRÜZSÜZ YOL BEKLEMEDİK"

Birinci çeyrekte enflasyon daha fazla ilerleme olmaması dikkat çekti. Enflasyonda pürüzsüz yol beklemedik, sabırlı olmalıyız ve politikanın çalışmasına izin vermeliyiz.

GSYH'nin yüzde 2 veya daha iyi büyümesini beklemeyi sürdürüyoruz. Enflasyonun gerileyeceğine dair güven öncekinden daha düşük.

Enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı politika, beklenenden uzun zaman alabilir. Politikada yeterince kısıtlayıcı olup olmadığımızı zaman söyleyecek. Bir sonraki hamlenin bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Politika faizini olduğu yerde tutmamız daha muhtemel."







