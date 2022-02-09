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Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde şok eden rakamlar! Sigaranın cebe maliyeti...

09.02.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 1,2 milyon pasif içici sigara dumanından etkilenerek hayatını kaybeiyor. Tütün ürünlerinden en çok kullanılan paket sigaralar, yalnızca insan sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda içenlerin bütçesini de etkiliyor. Araştırmalara göre her 4 kişiden 1’i sigaraya ayda 600 TL’nin üzerinde harcama yapıyor...

Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde şok eden rakamlar! Sigaranın cebe maliyeti...

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nün etkisiyle tütün ürünlerinin kullanımına dair tartışmalar gündemdeki yerini tekrar alıyor. Koronavirüsün 2 yılda 6 milyona yakın insanın ölümüne yol açarken, 20’nci yüzyılın tamamında yaklaşık 100 milyon insanın sigara yüzünden erken öldüğü tahmin ediliyor.

Our World in Data’nın verileri, dünyada halen 4 yetişkinden 1’inin (yüzde 23) tütün ürünleri kullandığına işaret ediyor. Gerek tütün ürünleri gerekse sigara kullanımına karşı çok sayıda kamusal çalışma yürütülmesine karşın, Türkiye nüfusunun da yaklaşık yüzde 30’u sigara içiyor. Erkeklerde bu oran yüzde 41,5’e çıkarken, kadınlarda %17’de kalıyor. Bu da sigara içen erkeklerin kadınlara oranının neredeyse 2,5 kat olduğuna işaret ediyor.

TÜTÜN KULLANIMI HER YIL 8 MİLYONDAN FAZLA İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Tütün ürünleri dünya genelinde binlerce kişinin ciddi sağlık sorunları yaşamasına, milyonlarcasının da hayatını kaybetmesine yol açmaya devam ediyor. DSO (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre, tütün ürünlerinin kullanımı her yıl 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise pasif içici olmaktan kaynaklanıyor. DSO, dünyadaki 1,3 milyar tütün kullanıcısının yüzde 80'inden fazlasının düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığına dikkat çekiyor.

HER 4 KİŞİDEN 1’İ SİGARAYA AYDA EN AZ 600 TL HARCIYOR

Tütün ürünlerinden en çok kullanılan paket sigaralar, yalnızca insan sağlığını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda içenlerin bütçesini de etkiliyor. NG Araştırma’nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı ve bin 768 kişinin katıldığı anketinin verilerine göre her 4 kişiden 1’i sigaraya ayda 600 TL’nin üzerinde harcama yaparken, katılımcıların yüzde 52’si de ayda 400 TL’den fazla para ödüyor. Sigaraya aylık 201 ila 400 TL arası bütçe ayıranlar ise katılımcıların yüzde 23’ünü oluşturuyor.

2030’A KADAR 152 MİLYON KİŞİ SİGARAYI BIRAKABİLİR

Tütün ürünlerinin kullanımına karşı çabaların devam etmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, 2025’e kadar dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16’sını temsil eden 1,27 milyar insanın tütün kullanmaya devam edeceği öngörüyor. DSÖ araştırmasında, sigarayı bırakmasını desteklemek kişi başına yalnızca 1,68 dolar yatırım yapıldığında, 2030’a kadar 152 milyon kişinin sigarayı bırakabileceğine dikkat çekiliyor.


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