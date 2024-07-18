FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dünyaca ünlü... 1500 lira zam ile 4000 TL oldu! Kalite kaybı olmasın diye araştırma başlattılar

Dünyaca ünlü... 1500 lira zam ile 4000 TL oldu! Kalite kaybı olmasın diye araştırma başlattılar

18.07.2024 14:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer Balı'nın bu yılki satış fiyatına zam geldi. 1 kilogramlık Anzer Balı 1500 TL artış ile 4 bin TL'ye yükseldi. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, Hacettepe Üniversitesi'nin bu yıl bölgede çiçek kaybı olup olmadığını araştırdığını kaydetti.

Dünyaca ünlü... 1500 lira zam ile 4000 TL oldu! Kalite kaybı olmasın diye araştırma başlattılar

Anzer Yaylası'nda yetişen eşsiz çiçek florasıyla ünlü olan Anzer Balı'nın kilogram satış fiyatı bu yıl 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Artık bu haberi reklamsız okumak mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Sağıma daha var. Buranın bir bal akış dönemi var. Şu an için umutluyuz ama biraz havalar bozdu. O nedenle biraz bir gerileme oldu. Ağustos'un 1'i ile 20'si arasına kadar bal üretimi devam edecek. İnşallah yeni sezonda iyi bir bal olacağını düşünüyoruz” dedi.

AW249361_04

ÖNCE COĞRAFİ İŞARET SONRA SATIŞ

“Sağım yapıldıktan sonra bizler kooperatif olarak üreticilerimizden balları alarak Rize'deki dolum tesislerinde saklamaya alıyoruz. Ondan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden arkadaşlar gelerek numune alıyor. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne gönderiliyor. Ballar uygun olduğu gösterildikten sonra coğrafi işaretli olarak dolumlar yapılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor” bilgisini paylaşan Deniz şunları kaydetti:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİÇEK KAYBI OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR

“Anzer Balının flora incelemesi 1977-1978 tarihlerinde yapılmıştır. Bazı iklim değişikleri sebebiyle Anzer Yaylasındaki florada değişiklik olup olmadığına dair araştırma yapılıyor. Aslı Özkırım hocamız Anzer Yaylasına gelerek bazı kovanlara gelerek mühürleme yaptı. Yeni dönemde Anzer Yaylası’nda çiçek kaybı veya artışı var mı diye çalışma yapılıyor. Bu da tüketici için önemli. Hem Anzer Yaylasında ayırt edici özelliklerin belirlenmesi ve tüketiciye de orijinal balın ulaştırılması için böyle bir çalışma yapılmaktadır.”

AW249361_05

ANZER BALINA DA ZAM GELDİ

Anzer Balı'nın yeni sezonda fiyatının arttığını belirten Deniz, “Anzer Balı'nın yeni dönemde 1 kilogramlık fiyatı 4 bin TL olarak belirlendi. Yarım kiloluk Anzer Balı'nın fiyatı da 2 bin TL olarak belirlendi. 250 gramlığı ise 1 bin TL olarak belirlenmiştir. Yakın zamanda güncelleme yapılacaktır. Tüketicilerimize buradan tekrardan duyuruyoruz. Coğrafi işaretli Anzer Balı ibareli hakiki Anzer Balı'nı, kooperatiflerden güvenle temin edebilirler” şeklinde konuştu.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Borsadan rekor üstüne rekor! Zirvesini yenilediBorsadan rekor üstüne rekor! Zirvesini yeniledi
Anahtar Kelimeler:
Anzer balı
En Çok Okunan Haberler
Altaylı'dan Mustafa Sarıgül yorumu! 'Çok daha genç olmalı'

Altaylı'dan Mustafa Sarıgül yorumu! 'Çok daha genç olmalı'

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

'Cehennem kuyusu' 10 yıl sonra açıldı! Binden fazla ceset var...

Martı TAG ve taksiciler bu kez UKOME'de karşı karşıya: "Üstümüze yürümeye çalıştılar" dedi!

Martı TAG ve taksiciler bu kez UKOME'de karşı karşıya: "Üstümüze yürümeye çalıştılar" dedi!

Yüz binlerce emekli! Biri indirimli biri ücretsiz… 15 Ağustos’a kadar vakit var: KYK yurtlarına akın ettiler

Yüz binlerce emekli! Biri indirimli biri ücretsiz… 15 Ağustos’a kadar vakit var: KYK yurtlarına akın ettiler

İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

İki maaşa daha zam: 9375 TL’ye yükseliyor

Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

Bakan Kurum'dan 'TOKİ' açıklaması: Artışı yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.