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Dünyaca ünlü bankadan Merkez Bankası yorumu: "Rezervler..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.02.2024 10:33 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararını değerlendirdi. Banka ekonomistleri Merkez Bankası rezervlerinin pozitife dönebileceğini belirtti.

Dünyaca ünlü bankadan Merkez Bankası yorumu: "Rezervler..."

Merkez Bankası dünkü faiz kararında değişikliğe gitmedi. Banka ekonomistleri, son faiz kararı ve karar metninde verilen mesajların ardından TCMB'nin politika faizindeki mevcut seviyeyi yeterli gördüğünü düşündüklerini belirtti. Goldman Sachs ekonomistlerine göre banka likidite fazlası ve yükselen kredi kartlarına daha çok odaklanıyor.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Graffe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan 22 Şubat tarihli notta TCMB'nin dezenflasyon için TL'de reel değerlemenin temel faktör olduğuna vurgu yapmasının altı çizildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, ekonomistler daha önce ifade ettikleri gevşeme öngörüsünü korudu. Buna göre banka Türkiye'de gevşemenin yılın üçüncü çeyreğinden itibaren başlayacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs ekonomistlerine göre TCMB acil bir yeni önlem/araç sinyali vermezken, kredi büyümesi ve mevduat faizlerinde beklenmedik bir gevşeme karşısında parasal aktarım mekanizmasını destekleyeceğini ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarını kullanacağını bir kez daha ifade etti.

Raporda "Bununla birlikte, TCMB'nin son dönemde kredi kartı harcamalarındaki artışı engellemek için yeni tedbirler almasını beklemeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

REZERVLERLE İLGİLİ POZİTİF BEKLENTİ

Raporda Türk lirası ve rezervlerle ilgili pozitif beklentiler de yer aldı. Goldman Sachs ekonomistleri yabancı portföy girişi ve daralan cari açık dolayısıyla TL'de değer kaybının çekilmesini öngördü.

Bunun yanında Goldman Sachs ekonomistleri TCMB'nin negatif olan swap hariç net rezervlerinin 2024 yılında pozitife dönebileceğini belirtti.

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Goldman Sachs Merkez Bankası rezerv
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