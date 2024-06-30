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Dünyaca ünlü dev bankalardan Merkez Bankası tahmini! İşte faiz indiriminde işaret edilen tarih!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.06.2024 11:48
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Merkez Bankası, 27 Haziran'da yapılan son Para Politikası Kurulu toplantısında beklentilerle paralel faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Dünyaca ünlü bankalardan da Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin yeni tahminler geldi. Merkez Bankası faiz indirimine en yakın ne zaman gider? Piyasaların odaklandığı tahminler...

Dünyaca ünlü dev bankalardan Merkez Bankası tahmini! İşte faiz indiriminde işaret edilen tarih!

Türkiye Cumhuriyeti Merke Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında 27 Haziran Perşembe günü toplandı. Toplantıdan politika faizini yüzde 50'de sabit bırakma kararı çıktı. Karar sonrası dünyaca ünlü bankalardan da Merkez Bankası değerlendirmeleri geldi. Goldman Sachs, ilk faiz indiriminin üçüncü çeyreğin sonunda başlamasını beklerken, Morgan Stanley ve Barclays, faiz indirimlerinin 2025'te başlayacağını öngörüyor. JPMorgan ise kasım ya da aralık ayında bir indirim bekliyor.

GOLDMAN SACHS: İLK FAİZ İNDİRİMİNİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUNDA BEKLİYORUZ

Ekonomim'de yer alan habere göre, Goldman Sachs raporunda, “Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince, enflasyon beklentilerinin de hızlı bir şekilde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36’ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de üçüncü çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz” ifadelerine yer verildi.

BARCLAY: 2024'ÜN SON ÇEYREĞİNDE ERKEN İNDİRİM GELEBİLİR

Barclays, TCMB'nin bildirisinde şahin tonlamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, erken faiz indirimi olasılığına dikkat çekti. Raporda, “TCMB beklendiği gibi politika faizini yüzde 50’de tuttu. Faizlerin 2025’in Ocak ayına kadar bu seviyede kalmasını bekliyoruz ancak dezenflasyon süreci beklediğimizden daha güçlü olursa, 2024’ün son çeyreğinde de erken bir indirim görebiliriz” yorumunu yaptı.

MORGAN STANLEY: 2025 İLK ÇEYREĞE KADAR İNDİRİM YOK

Morgan Stanley, TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutma kararını ve şahin tondaki iletişimini değerlendirerek, uzun süreli sıkı para politikası duruşunun süreceği beklentisini paylaştı. Raporda, “Bankanın faizleri değiştirmeme kararı ve şahin tondaki iletişim, uzun süre sıkı para politikası duruşu beklentimizi destekliyor. Politika faizinin yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını ve faiz indirimlerinin 2025’in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

JPMORGAN KASIM VE ARALIKTA İNDİRİM BEKLİYOR

JPMorgan ise TCMB’nin faiz kararını değerlendirerek, bankanın enflasyonda yukarı yönlü riskler olması durumunda sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini koruduğunu belirtti. Raporda, “TCMB faizi beklendiği gibi yüzde 50’de bırakırken enflasyonda yukarı yönlü riskler olursa sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini korudu. 2024 sonu için politika faizi beklentimizi yüzde 45 olarak koruyoruz. Kasım ve Aralık aylarında TCMB’den faiz indirimi bekliyoruz” denildi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
banka Merkez Bankası faiz indirimi
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