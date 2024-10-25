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Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.10.2024 09:41
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ABD'de McDonald's ile başlayan E. Coli salgını diğer fast-food zincirlerini de tedirgin etti. Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King gibi bazı fast-food zincirleri, bazı menülerinden soğanları çıkardı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, gıda zehirlenmesine ve salgına yol açan taze soğanların kaynağının Kaliforniya merkezli bir ürün şirketinin olduğunu aktardı. Yetkililer hamburgerlerle bağlantılı bir salgının 10 eyalette en az 49 kişiyi hasta ettiğini ve bunlardan birinin öldüğünü aktardı.

Dünyaca ünlü fast-food zincirlerinde E. Coli paniği! Salgında bir kişi öldü: O ürün menülerden çıkartılıyor

ABD'de insanları Escherichia coli (E. Coli) salgını tedirgin etti. Her gün binlerce kişinin gittiği McDonald's burgerleri, E. Coli bakterisi nedeniyle birçok kişiyi hasta etti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, şimdiye kadar 49 vaka kaydedildi. Bu hastalardan 10 kişi hastaneye kaldırılırken, bir kişi ise hayatını kaybetti.

FAST-FOOD RESTORANLARI E. COLİ KORKUSU SARDI, SOĞANLARI MENÜLERDEN ÇIKARDILAR

McDonald's kaynaklı bu salgın diğer fats food zincirlerini de etkiledi. Aralarında Taco Bell, Pizza Hut, KFC ve Burger King'in de bulunduğu diğer fast-food restoranları da bazı menülerinden soğanları çıkardı. McDonald's yetkilileri, Kaliforniya'daki Taylor Farms'ın bir dağıtım tesisine soğan gönderdiğini, bunun da fast-food zincirinin birkaç eyaletteki restoranlardan Quarter Pounder hamburgerlerini kaldırmasına yol açtığını söyledi. McDonald's hangi tesis olduğunu söylemedi.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bigpara'da yer alan habere göre federal sağlık yetkilileri, hamburgerlerle bağlantılı bir salgının 10 eyalette en az 49 kişiyi hasta ettiğini ve bunlardan birinin öldüğünü söyledi. Müfettişler, enfeksiyonların potansiyel kaynağı olarak ince kıyılmış soğanlara odaklandıklarını söylediler.

ÜRÜNLER POTANSİYEL E. COLİ KONTAMİNASYONU NEDENİYLE TOPLATILDI

Ülke çapındaki restoranlara toptancılık yapan U.S. Foods, perşembe günü yaptığı açıklamada Taylor Farms'ın bu hafta soyulmuş bütün ve doğranmış sarı soğanları potansiyel E. Coli kontaminasyonu nedeniyle geri çağırdığını duyurdu. U.S. Foods sözcüsü, geri çağrılan soğanların Colorado'daki bir Taylor Farms tesisinden geldiğini söyledi. Ancak toptancı, McDonald's'ın tedarikçisi olmadığını ve geri çağırmanın fast-food zincirinin restoranlarında satılan herhangi bir ürünü içermediğini de belirtti.

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SALGININ TÜM KAYNAKLARI İNCELENİYOR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi yetkilileri, kurumun Taylor Farms'ı soruşturduğunu doğrulamadı. Bir sözcü perşembe günü yaptığı açıklamada kurumun salgının 'tüm kaynaklarını incelediğini' söyledi. Bu arada diğer ulusal restoran zincirleri de taze soğan kullanımını geçici olarak durdurdu.

DİĞER FİRMALAR DA HAREKETE GEÇTİ, SOĞANLARI MENÜLERDEN KALDIRIYORLAR

Yum Brands tarafından yapılan açıklamada, "Yakın zamanda bildirilen E. Coli salgınını izlemeye devam ederken ve tedbirli olmak adına, belirli Taco Bell, Pizza Hut ve KFC restoranlarından taze soğanları proaktif olarak kaldırdık" denildi.

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Louisville, Kentucky merkezli Yum Brands, soğanların nereden çıkarıldığını veya şirketin McDonald's ile aynı tedarikçiyi kullanıp kullanmadığını söylemedi. Yum Brands, düzenleyicilerden ve tedarikçilerinden gelen yönlendirmeleri takip etmeye devam edeceğini söyledi.

BURGER KİNG, KULLANILAN SOĞANLARIN YÜZDE 5'İNİ BURADAN ALIYOR

Burger King'in sahibi olan Restaurant Brands International da perşembe günü yaptığı açıklamada restoranlarının %5'inin Taylor Farms'ın Colorado'daki tesisi tarafından dağıtılan soğanları kullandığını belirtti. Burger King restoranları bütün, taze soğan teslimatı alıyor ve çalışanları bunları yıkıyor, soyuyor ve dilimliyor.

SOĞANLARI İMHA ETMİŞLER

Sağlık yetkililerinin kendileriyle temasa geçmemesine ve herhangi bir hastalık belirtisi olmamasına rağmen Restaurant Brands, Colorado'daki tesisten soğan alan restoranlardan iki gün önce soğanları imha etmelerini istediğini söyledi. Şirket, diğer tedarikçilerden gelen soğanlarla yeniden stoklama yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
soğan Burger King McDonald's abd hamburger salgın
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