Dünyaca ünlü İtalyan mozzarella peynirine Karadeniz'den rakip çıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye'nin en fazla manda popülasyonu Samsun'daki Kızılırmak Deltası'nda yer alıyor. 2011 yılına kadar sayısı giderek düşen manda varlığı, sonraki dönemlerde desteklerin artırılmasıyla yeniden artışa geçti. Türkiye genelinde manda sayısı 200 bine ulaşırken, Samsun'da bu rakam 22 bini aştı. Samsun Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği'nin manda sütünün işlenmesi ve değerlendirilmesi için hazırlanan 450 bin TL'lik proje kabul edildi. Bakanlık destekli proje ile günlük 1 ton manda sütü işlenerek 250 kilogram mozzarella peyniri üretilecek. Türkiye’de daha önce inek sütünden üretilen mozzarella peyniri ilk defa orijinal ham maddesi olan manda sütünden üretilecek.

'TÜRKİYE'DE İLK OLACAK'

Manda sütünden mozzarella peyniri üreteceklerini anlatan Samsun Damızlık Manda Yetiştiriciliği Birliği Başkanı İsmail Metin, "Birtakım yaptığımız projelerimiz var. Manda üreticiliğini daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Sütün daha hijyenik olması için mobil sağım sistemleri kurduk. Son olarak yaptığımız projemiz ile ise mozzarella peyniri üretimi için proje oluşturduk. 450 bin TL'lik projemiz kabul edildi. Üretim tesisini kurmaya başlayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor, imalathanemiz kurulmaya başlanacak. Kuracağımız tesis mandanın yoğun bulunduğu Doğanca Mahallesi’nde olacak. Burada İtalyan mozzarella peynirini üreteceğiz. Biz burada Anadolu mandası ile İtalyan peyniri yapacağız ve bu alanda bunu yapan ilk olacağız. Günlük 1 ton süt işlemeyi düşünüyoruz. İşlenen bu sütten 250 kilogram mozzarella peyniri elde edilecek" dedi.