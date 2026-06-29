Dünyaca ünlü marka küçülmeye gidiyor: Yüzlerce mağaza kapatıldı

Dünyanın en büyük hazır giyim perakende zincirlerinden H&M, mağaza yapılanmasında küçülmeye giderek küresel ölçekte yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı. Şirket, son 6 aylık dönemde toplam 136 mağazasını kapatırken, bünyesindeki genç moda markası Monki için de fiziksel perakendeye tamamen son verme kararı aldı.

Dijital satış kanallarının yükselişi ve artan operasyon maliyetleri, şirketin stratejik yön değişikliğinde belirleyici olurken, Türkiye gazetesinde yer alan habere göre H&M mağaza ağını daraltıp online satışlara daha fazla ağırlık veriyor. Açıklanan son finansal verilere göre, küresel mağaza optimizasyon süreci devam ederken fiziksel noktalar kademeli olarak azaltılıyor.

MONKİ MAĞAZALARI FAALİYETLERİ SONLANDIRILIYOR

Monki, bağımsız mağaza konseptini tamamen kapatma kararı aldı. Bu kapsamda markanın dünya genelinde bulunan 56 mağazası kapatıldı. Böylece Monki, fiziksel mağazacılıktan çekilerek varlığını yalnızca Weekday çatısı altında dijital bir marka olarak sürdürecek.

6 AYDA 136 MAĞAZA KAPATILDI

H&M’in kendi mağaza ağında da daralma dikkat çekiyor. Şirket, 2022 yılından bu yana 600’ün üzerinde mağazasını kapatırken, sadece son 6 ayda 136 mağazayı daha devre dışı bıraktı. 2022’de 4.702 mağazaya sahip olan yapı, 2026’nın ilk yarısı itibarıyla 4.038 mağaza seviyesine geriledi.

REKABET VE MALİYET BASKISI STRATEJİYİ BELİRLEDİ

Artan rekabet, özellikle e-ticaret odaklı hızlı moda markalarının yükselişi ve değişen tüketici alışkanlıkları, şirketin yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı. H&M, daha verimli lokasyonlara yönelirken düşük performans gösteren mağazaları kapatarak maliyetlerini azaltmayı ve kârlılığı artırmayı hedefliyor.