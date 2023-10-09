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Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip! Türkiye'den yeni hamle... Harekete geçildi: Gelir 100 milyon dolara yaklaşabilir

09.10.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada su ürünleri pazarında büyük paya sahip istiridye yetiştiriciliğinin Türkiye'de de başlatılması için harekete geçtiklerini belirtip "Sektörden gelen talebi değerlendirerek özellikle uygun alanlarda istiridye yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz" dedi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, dünyada istiridye yetiştiriciliğinin 9 milyar dolarlık pazarı bulunuyor. Türkiye'nin bu üretimden gelirinin ise 100 milyon dolara yaklaşabileceği değerlendiriliyor.

Dünyada 9 milyar dolarlık pazara sahip! Türkiye'den yeni hamle... Harekete geçildi: Gelir 100 milyon dolara yaklaşabilir

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklamasında, yaptıkları çalışmalarla ülkede balık yetiştiriciliğinde olduğu gibi diğer su ürünleri yetiştiriciliğinde de ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Çift kabuklulardan olan ve deniz suyunu organik temizleyip yem ve tatlı su tüketmeyen midyenin Türkiye'de yetiştiriciliğinin 2015'te başlatıldığını, halihazırda yılda 5 bin 500 ton üretim gerçekleştirildiğini ifade eden Yumaklı, "Su ürünleri yetiştiriciliği alanında ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek amacıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında, midye yetiştiriciliğinde önemli bir yol katettik. Teşvik kapsamına aldığımız midye yetiştiriciliği için destekleme ödemesi yapıyoruz. Ülkemizde Sinop, Bursa, Yalova, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale'de yapılan midye yetiştiriciliğinde 50 bin tonluk kapasiteye ulaştık. Bu kapasitemizi kullanmak ve üretim miktarımızı daha yukarılara taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ÇİFT KABUKLU YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Yumaklı, dünyada su ürünleri pazarında önemli yere sahip diğer bir ürünün istiridye olduğuna işaret ederek, tatlı su tüketmeyen bu ürünün de yem verilmeden yetiştiriciliğinin yapılabildiğini bildirdi.

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İstiridye yetiştiriciliğinde Fransa başta olmak üzere İspanya, Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın önemli pazar payına sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sektörden gelen talebi değerlendirerek özellikle uygun alanlarda istiridye yetiştiriciliğini başlatmayı planlıyoruz. Bu sayede Marmara ve Karadeniz'de doğal olarak var olan ancak nesli tehlikeye girmiş istiridye tekrar kaynaklarımıza kazandırılacak. İhracatta önemli bir rakamı yakaladığımız balıkta olduğu gibi diğer su ürünlerinde de yetiştiriciliğimizi geliştirerek ülkemize gelir kazandırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz ve FAO işbirliğiyle Çift Kabuklu Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın çıktılarını değerlendirip Bakanlık olarak yol haritamızı oluşturacağız ve en kısa zamanda ülkemizde de istiridye üretiminin başlaması için düğmeye basacağız."

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İSTİRİDYE DÜNYADA 9 MİLYAR DOLARLIK PAZARA SAHİP

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, dünyada 6 milyon ton üretime sahip istiridye yetiştiriciliğinin yaklaşık 9 milyar dolarlık pazarı bulunuyor. Başlatılan çalışmalar doğrultusunda, Türkiye'de 5 yıl içinde 10'un üzerinde üretim çiftliği kurulması ve buralarda 5-10 bin tonluk üretim yapılması öngörülüyor. Türkiye'nin bu üretimden gelirinin ise 100 milyon dolara yaklaşabileceği değerlendiriliyor. (AA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı istiridye

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