EMEKLİ ZAMMI KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA: Erdoğan ‘Emekliye müjde’ demişti: Milyonlar o saate kilitlendi! Zamda masada en güçlü seçenek ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Emekliye ek zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? soruları milyonların gündemince kalmaya devam ediyor. Emekli zammı düzenlemesi için çalışmalarda ise sona gelindi. Tarih ise belli oldu. Peki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ve Cumhuriyet ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE ZAM İÇİN TARİH

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde emekli zammı düzenlemesi için çok net tarih verdi. Hayat pahalılığı sorununu gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, “Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk Kabine Toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ‘emekliye müjde’ olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı Kabine Toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi. “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir süredir devam birlikte yürüttüğü emekli maaşı zammı çalışmalarında gelinen son nokta, bugün 15.00’te yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda Erdoğan’a anlatılacak. Toplantının ardından Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEMESİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Ayrıca Kabine Toplantısı'nda 9.000 prim ile emekli olan Bağ-Kur'lular için 7.200 prim günü masaya yatırılacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle Bağ-Kur'lular için 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğacak.

EMEKLİ VE MEMURUN 3 AYLIK ZAMMI KESİNLEŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti. Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

• 3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 25,11,

• Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,11,

• 3 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 18,

• Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 15,

• 3 aylık memur zammı: Yüzde 35,73 oldu.

EMEKLİ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ

• Bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için taslak çalışma ortaya konulacak.

• Kanun teklifi Meclis'e gelecek.

• Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek.

• Genel Kurul'da oylanacak.

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.

• Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak.

EMEKLİYE EK ZAMDA 3 FORMÜL

İlk formülde, 2023 seçimleri sonrasında yeni ekonomi adımlarının meyvelerini vermesiyle emekliye ek zam verilecek. Burada en düşük emekli maaşı içerisinde Hazine desteğinin artırılması gündeme geldi. En düşük emekli maaşı mevcut durumda 7.500 TL olarak uygulanıyor. Burada Hazine desteğinin 2.000-3.000 TL civarında bir artış ile taban aylıkların 10.000 TL olarak revize edilmesi masadaki en güçlü formül olarak dikkat çekiyor.

İkinci formülde, taban aylıkların artırılmasının yanında bir diğer formül seyyanen zam oldu. Burada bütün emeklilerin maaşlarına yine 2.000-3.000 TL civarında bir artış yapılması masada bulunuyor.

Gündeme gelen bir diğer önemli düzenlemelerden bir tanesi de emekli maaşı yanında Ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere bayram ikramiyesi verilmesi oldu. 3. ikramiye için son kararı da Erdoğan açıklayacak.

OCAK 2024’TE İKİNCİ ZAM

'En düşük emekli maaşı'nın artması sonrası tüm emeklilerin maaşları Ocak ayı başında yeniden yükselecek. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. Yani bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş oldu.

• 6 aylık enflasyon oranı yüzde 39,61,

• Refah payı hariç 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61,

• 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 31,71,

• Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

• 6 aylık memur zammı yüzde 51,46 oldu.

Tüm bunların yanında Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak.



