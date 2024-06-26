Dünyada bir ilk! Çiftlik hayvanlarının saldığı gazlar için vergi alacaklar: Anlaşma sağlandı

Danimarka Vergilendirme Bakanı Jeppe Bruus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümet ile çiftçiler, endüstri ve sendika temsilcilerinin inek, koyun ve domuzların saldığı gazlardan alınması planlanan vergi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

YÜZDE 70 AZALACAK

Hayata geçmesiyle böyle bir vergilendirmenin "dünyada ilk" olacağını kaydeden Bruus, Danimarka'nın sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 70 azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Vergilendirme kapsamında 2030 yılı itibariyle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerden karbondioksit eşdeğeri emisyonların tonu başına 300 kron (43 dolar) vergi alınacak. Vergi, 2035 yılına kadar 750 krona (108 dolar) yükselecek.

Vergilendirmeye ilişkin önerge bu yılın sonuna doğru Danimarka Parlamentosu Folketing'e sunulacak.

TARIM SEKTÖRÜ DESTEKLENECEK

Danimarka'daki düşünce kuruluşu Concito'ya göre, ülkedeki büyükbaş hayvan popülasyonunun büyük kısmını oluşturan inekler yılda ortalama 5,6 ton karbondioksit eşdeğeri gaz salıyor.

Concito'nun baş ekonomisti Torsten Hasforth, CNN'e yaptığı açıklamada, metan gazı salımını azaltabilmek için planlanan vergiden elde edilecek gelirin tarım sektörünün yeşil dönüşümünü desteklemek ve çiftçiler için yeni teknolojilerle teşviklerin sağlanması amacıyla kullanılacağını belirtti.

Hasforth, "Verginin tüm amacı sektörün emisyonları azaltacak çözümler aramasını sağlamak." dedi.

YENİ ZELANDA DA BENZER BİR YASA KABUL EDİLMİŞTİ

Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern hükümeti, 2025'te yürürlüğe girmek üzere benzer bir yasayı kabul etmişti.

Ancak, çiftçilerden gelen eleştirilerin ve 2023 seçimlerinde hükümetin değişmesinin ardından yasanın yürürlüğe girmesinden vazgeçilmişti.

İnsan kaynaklı metan gazı emisyonu, fosil yakıtlar, çöp ve atıklar ile hayvancılıktan kaynaklıyor. Metan, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin tutturulabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon salımının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesini istiyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





