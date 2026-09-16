'Dünyada en güzel gıda' Fiyatı 50 TL'ye kadar düştü

Karadeniz'de balık bolluğu tezgahlara yansıdı! Yeni av sezonuyla denize açılan balıkçılar bol miktarda palamut, istavrit ve mezgitle limanlara dönerken Marmara'dan gelen hamsi de tezgahlardaki yerini aldı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, sezonun balık çeşitliliği ve miktarı açısından iyi başladığını söyledi.

Karadeniz'in bu yıl bereketli olduğunu vurgulayan Malkoç, "Cenabıallah bu sene her balığı verdi denize. Şu anda en fazla palamut var. İstavrit, mezgit, hamsi de var. Bu sene hepsinin yılı." dedi.

"BOLLUK PALAMUT FİYATLARINA YANSIDI"

Balık bolluğunun özellikle palamut fiyatlarına yansıdığını dile getiren Malkoç, geçen sezonla bu sezon arasında büyük fark bulunduğuna işaret etti.

Malkoç, "Bu sene 500-600 gramlık palamut 50-70 liraya kadar düştü." dedi.

Balık çeşitliliği ve uygun fiyatın tüketici açısından fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Malkoç, vatandaşların balığı daha fazla tüketmesi tavsiyesinde bulundu.

"BALIK DÜNYADA EN GÜZEL GIDA"

Özellikle yeni nesilde balık tüketiminin azaldığını anlatan Malkoç, şunları kaydetti:

"Balık dünyada en güzel gıda. Yani hiçbir yerinde bir şey yapılmamış. Ben günde iki defa yiyorum. Balık yemediğim gün yok. Benim dedelerim hep 100 yaşını devirdiler, hepsi balık yerdi. Şimdi yeni nesil balık yemiyor. Eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdi telefonla 'Alo' diyorsun, paket geliyor evine, pişmiş, kılçığı da çıkmış."

Malkoç, bu sezon Karadeniz'deki balık bolluğunda yağış ve rüzgarların da etkili olduğunu söyledi.

Bu yıl çok yağmur yağdığını ve denize plankton geldiğini belirten Malkoç, "Bu sene havalar hep karayel geçti. Karayel estiği zaman kuzeyli rüzgarla Karadeniz'e oksijen gelir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Samsun'da palamudun tanesi 50 ila 100 lira, istavritin kilogramı 100-200 lira, mezgit 150-200 lira, hamsi ise 150-250 lira arasında alıcı buluyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır