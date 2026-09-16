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Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Kirada yeni tablo, il il belli oldu

Konut Fiyat Endeksi (KFE), ağustosta aylık yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 23 arttı.

Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Kirada yeni tablo, il il belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Kirada yeni tablo, il il belli oldu 1

KONUT FİYAT ENDEKSİ AĞUSTOSTA YÜZDE 0,9 ARTTI

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 236,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,5 azaldı.

KFE ağustosta aylık bazda İstanbul'da yüzde 1,9, Ankara’da yüzde 1,5 ve İzmir’de yüzde 2,7 artış gösterdi.

Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Kirada yeni tablo, il il belli oldu 2

Endeks değerleri ağustosta yıllık bazda İstanbul'da yüzde 26,3, Ankara'da yüzde 24,8 ve İzmir’de yüzde 23,3 arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ağustos ayında en yüksek yıllık artış yüzde 27 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Kirada yeni tablo, il il belli oldu 3

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİNDE SON DURUM

Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 yükselirken reel olarak yüzde 3,9 azaldı.

YKKE, ağustosta İstanbul'da yüzde 4,9, Ankara’da yüzde 2,6 ve İzmir’de yüzde 5,4 artış kaydetti.

Konut Fiyat Endeksi açıklandı: Kirada yeni tablo, il il belli oldu 4

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 34,5, Ankara'da yüzde 28,3 ve İzmir’de yüzde 25,5 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, ağustosta en yüksek yıllık artış yüzde 34,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde görüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Konut Fiyat Endeksi konut fiyatları Kira
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